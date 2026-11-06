Detienen a maestra por ofrecer plazas en la Policía de Investigación; cobraba 40 mil pesos

Detenida Ana Karen “N”. Foto: Fiscalía CDMX

Una profesora de Criminalística fue detenida en Naucalpan, Estado de México, por su probable participación en el delito de fraude específico, luego de que una de sus alumnas la denunciara por ofrecerle una supuesta plaza como agente de la Policía de Investigación (PDI) a cambio de dinero.

Este jueves, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que la mujer, identificada como Ana Karen “N”, presuntamente ofrecía puestos dentro de la corporación por medio de un grupo de WhatsApp. La docente habría solicitado pagos y documentos personales a estudiantes interesados en ingresar a la institución.

Obtuvimos una orden de aprehensión contra Ana Karen "N", por su probable participación en el delito de fraude específico tras ser denunciada por una de sus alumnas por ofrecerle una supuesta plaza como agente de la #PDI a cambio de dinero.



La #FiscalíaCDMX comenzó las… pic.twitter.com/lNo5BXpwMH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

Así ofrecía plazas falsas de la Policía de Investigación

De acuerdo con las investigaciones, la imputada, de 31 años, impartía clases en una universidad de Naucalpan. En julio de 2026, presuntamente ofreció plazas de la PDI por un total de 40 mil pesos.

El supuesto proceso de ingreso contemplaba tres pagos:

6 mil pesos como anticipo.

17 mil pesos en un segundo depósito.

17 mil pesos en un tercer pago.

Una de sus alumnas realizó el primer depósito el 9 de agosto de 2026. Sin embargo, al sospechar que podía tratarse de un engaño, acudió a la Fiscalía CDMX el 9 de septiembre para presentar una denuncia.

Fiscalía CDMX detiene a profesora en Naucalpan

A partir de la denuncia, el Ministerio Público reunió datos de investigación y dictámenes periciales para solicitar una orden de aprehensión contra la docente por su probable participación en fraude específico. La orden fue cumplimentada este 5 de noviembre, mediante un operativo de agentes de la Policía de Investigación, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Después de su detención, Ana Karen “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Por último, la Fiscalía capitalina también pidió a quienes hayan recibido ofertas de ingreso a la PDI por parte de la imputada que presenten su denuncia ante el Ministerio Público, para identificar a posibles víctimas adicionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.