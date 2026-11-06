Choque en el segundo piso del Periférico deja un muerto

Accidente. Foto: Shutterstock

Un choque en el segundo piso del Anillo Periférico dejó una persona muerta la noche de este jueves, en la alcaldía Coyoacán. El accidente ocurrió a la altura de la calle Montaña, en la zona de Jardines del Pedregal de San Ángel.

En el percance estuvieron involucrados una camioneta de alta gama y un automóvil deportivo amarillo, que chocaron alrededor de las 20:30 horas, en dirección al Toreo, cerca de un centro comercial. El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.

Así el fuerte choque entre dos vehículos particulares, en el Segundo Piso de Periférico, a la altura de la calle de Montaña, con dirección al poniente, en la colonia Jardínes del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

Al lugar, arribaron paramédicos ,quienes diagnosticaron al… pic.twitter.com/M9PQfhNGir — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 6, 2026

Choque en Periférico: muere conductor de auto deportivo

Al llegar al sitio, los paramédicos revisaron al conductor del automóvil deportivo amarillo y lo encontraron sin signos vitales. La víctima fue el único fallecido reportado.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudió al lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas oficiales del accidente, ni la identidad de la persona fallecida.

#PrecauciónVial | Por choque en el segundo piso de Anillo Periférico al Poniente a la altura de Alborada. Maneje con precaución. pic.twitter.com/89s70H8twJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 6, 2026

Cierran segundo piso del Periférico en ambos sentidos

El choque provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos del segundo piso del Periférico, mientras se realizaban las diligencias y el retiro de los vehículos involucrados.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona, conducir con precaución y buscar alternativas viales ante la marcha lenta.

Fuerte accidente 2 piso de periférico a la altura de zacarepetl 05/11/26 20:45 hrs dirección toreo pic.twitter.com/TjGmwUR3Nb — PapesHH (@Papesh_) November 6, 2026

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