Choque en el segundo piso del Periférico deja un muerto

| 00:35 | Ángel Sánchez | Uno TV

El choque provocó cierre de la circulación momentánea y afectaciones viales mientras se realizaron las diligencias correspondientes.
detención de famosa "chica del clima"
Accidente. Foto: Shutterstock

Un choque en el segundo piso del Anillo Periférico dejó una persona muerta la noche de este jueves, en la alcaldía Coyoacán. El accidente ocurrió a la altura de la calle Montaña, en la zona de Jardines del Pedregal de San Ángel.

En el percance estuvieron involucrados una camioneta de alta gama y un automóvil deportivo amarillo, que chocaron alrededor de las 20:30 horas, en dirección al Toreo, cerca de un centro comercial. El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.

Choque en Periférico: muere conductor de auto deportivo

Al llegar al sitio, los paramédicos revisaron al conductor del automóvil deportivo amarillo y lo encontraron sin signos vitales. La víctima fue el único fallecido reportado.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudió al lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas oficiales del accidente, ni la identidad de la persona fallecida.

Cierran segundo piso del Periférico en ambos sentidos

El choque provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos del segundo piso del Periférico, mientras se realizaban las diligencias y el retiro de los vehículos involucrados.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona, conducir con precaución y buscar alternativas viales ante la marcha lenta.

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