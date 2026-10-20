Trabajadores del IMSS protestan en Palacio Nacional y se manifiestan en Reforma; Sheinbuam afirma que avanza nueva propuesta salarial

Primero se manifestaron afuera de Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen un bloqueo intermitente en Paseo de la Reforma tras protestar afuera de Palacio Nacional, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esta semana quedará lista una nueva propuesta para el aumento salarial y contratación del personal médico.

Poco después de las 07:30 horas, personal de la salud se concentró frente a Palacio Nacional, a la misma hora en que Claudia Sheinbaum iniciaba su tradicional conferencia mañanera en el mismo recinto.

Con la “Mañanera de la Resistencia del IMSS”, los trabajadores insistieron en un aumento del 10% al salario tabular y la destitución de Rafael Olivos, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

🔴 Trabajadores del #IMSS acudieron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para entregar un documento con sus demandas, pero que no se los quisieron recibir. pic.twitter.com/WwkqRLqsg1 — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) October 20, 2026

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que no implementaron un operativo especial en Palacio Nacional por la protesta de trabajadores del IMSS.

Solo se ubicó un dispositivo en las calles aledañas al recinto “para no inhibir y permitir la libre expresión en el zócalo capitalino”.

De igual forma, la dependencia subrayó que las vallas y filtros de seguridad que había afuera de Palacio Nacional “se encuentran de manera permanente”.

La #SSC informa:



Ante el arribo de personas manifestantes del @Tu_IMSS en inmediaciones de #PalacioNacional, la #SSC informa que no tiene un operativo especial en el recinto.



La presencia de los oficiales en calles aledañas del Palacio, se realiza para permitir la libre… pic.twitter.com/CBTiE8cfJL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 20, 2026

Trabajadores del IMSS se trasladan a Reforma

Salim Contreras, representante de Atención Ciudadana de la Presidencia, salió de Palacio Nacional para recibir el documento de los trabajadores del IMSS en la protesta.

Tras eso, el personal de salud se desplazó a las oficinas centrales del Instituto, en Paseo de la Reforma, para iniciar un bloqueo intermitente. La SSC mantiene un diálogo para liberar la vialidad.

#Bloqueo | Hay un bloqueo intermitente por manifestantes en Av. Paseo de la Reforma, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está pendiente al desarrollo y promueve el diálogo para liberar la vialidad. pic.twitter.com/2FpEW0Oe4P — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) October 20, 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Durante la mañanera, la presidenta indicó que el IMSS debe tener esta semana una nueva propuesta salarial para los manifestantes

Pidió al director general del Instituto, Zoé Robledo, analizar cómo reducir gastos en ciertas áreas “que no afecten el servicio de salud” para dar el aumento salarial y resolver los contratos de personas que no están regularizadas desde la pandemia del COVID-19.

El objetivo es que el IMSS presente cinco puntos que van desde el incremento salarial hasta el beneficio a derechohabientes.

Claudia Sheinbaum se reunirá el martes con personal de la salud “para beneficio de quienes se atienden en el IMSS y médicas, médicos, en general, del sistema de salud”.

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