Van por otra megamarcha; trabajadores del IMSS denuncian amenazas

Trabajadores del IMSS anunciaron más movilizaciones. Foto: Cuartoscuro

Van por otra megamarcha y ahora, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo exigen mejores salarios y condiciones laborales, también denuncian amenazas y vigilancia contra quienes participan en las protestas. Los inconformes convocaron a una nueva movilización para el próximo lunes 9 de noviembre, que partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México (CDMX).

¿A qué hora será la megamarcha de trabajadores del IMSS?

Jesús Vargas, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la megamarcha comenzará a las 15:00 horas.

Antes de la movilización, los trabajadores realizarán una asamblea el domingo 8 de noviembre, a las 10:00 horas, en la novena sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“El 8 de noviembre está convocada la próxima asamblea a las 10 de la mañana, en la misma dirección en la novena sección de la CNTE y el lunes 9 de noviembre está la mega marcha a las tres de la tarde que va a partir del siglo XXI”, señaló Vargas.

Denuncian amenazas y vigilancia por participar en protestas

Además de exigir mejores salarios y condiciones laborales, los manifestantes aseguran que representantes sindicales y personal del instituto los intimidan y vigilan para desalentar su participación en las movilizaciones.

De acuerdo con su denuncia, algunos compañeros temen sufrir represalias por sumarse a las protestas. Vargas llamó a los trabajadores a participar y aseguró que las presuntas amenazas ocurren dentro de sus unidades:

“No tengamos miedo que salgamos, sé que muchos tienen miedo porque dentro de sus unidades los delegados sindicales y todo este estructura que tiene el sindicato , están amenazándolos y también inclusive a nivel institucional nos están vigilando.”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.