Nueva megamarcha nacional de trabajadores del IMSS: insisten en destituir a Rafael Olivos

La marcha será en la CDMX el 9 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron realizar una nueva “megamarcha nacional” para el próximo 9 de noviembre, con la que insistirá en sus demandas laborales y sindicales, entre ellas, la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La movilización está programada para salir a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. El anuncio se realizó luego de que representantes de distintas entidades y unidades hospitalarias constituyeran formalmente la Asamblea de la Resistencia IMSS.

Trabajadores del IMSS buscan atender pliego petitorio: Foto: UnoTV

Trabajadores del IMSS mantienen exigencia de destituir a Rafael Olivos

Durante su asamblea constitutiva, celebrada el 31 de octubre, los participantes ratificaron los siete puntos de su pliego petitorio, entre los que destaca la destitución de Rafael Olivos.

También exigen un aumento salarial del 10%, suficiente dotación de materiales, equipo y personal, así como un régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores y el rechazo a las Afores.

El pliego incluye además un incremento del presupuesto para salud de al menos 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y la eliminación de la llamada “ley mordaza”.

Los trabajadores acordaron vigilar el destino y resguardo de las miles de firmas que han recabado para exigir la salida de Olivos y la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.

Pidieron que cualquier entrega de estos documentos se realice ante notario público, con constancia documental y videodocumentación, además de garantizar la protección de los datos personales y la transparencia ante las bases.

Asamblea de la Resistencia IMSS acuerda nuevas acciones

Como parte de los acuerdos, los integrantes formalizaron la creación de la Asamblea de la Resistencia IMSS, concebida como un espacio de encuentro, organización y coordinación de trabajadores de distintas entidades y centros laborales.

También establecieron que el 8 de noviembre, a las 10:00 horas, realizarán una segunda asamblea nacional en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Entre sus planes está conformar comités horizontales en los niveles de unidad de trabajo, seccional y nacional, así como comisiones de Finanzas, Política, Jurídica, Comunicación y Logística, además de un comité de enlace con jubilados.

El movimiento también planteó promover asambleas locales, incorporar a jóvenes trabajadores, fortalecer el plantón instalado frente al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y respaldar a las secciones que mantienen espacios sindicales tomados.

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