Mujeres parteras encabezarán las protestas en la CDMX este 29 de septiembre
Habrá dos marchas y ocho concentraciones en la capital del país
Este martes 29 de septiembre de 2026 se esperan 23 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de mujeres parteras y médicos tradicionales en el Monumento a la Revolución.
De forma específica, habrá dos marchas, ocho concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de la CDMX, destaca la marcha de mujeres parteras y médicos tradicionales de este 29 de septiembre.
Protestas y actividades en la CDMX este 29 de septiembre
Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México
- Hora: 11:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: Por definir
- Motivo: Marcha por el “Día de las parteras y médicos tradicionales”, para exigir el reconocimiento oficial, autonomía y respeto a sus prácticas ancestrales; así como en rechazo a la creación, integración y operación del comité de partería impulsado por las autoridades sanitarias como parte de la implementación de la “NOM-020-SSA-2025”, en materia de atención materna y neonatal en México, al considerar que dicho proceso se ha realizado sin garantizar la participación plena, libre, previa, informada y culturalmente adecuada de las parteras tradicionales y de las comunidades que representan.
- Organizaciones en apoyo: Colectivo de Parteras Loo´ Olai Alaxin, Comunidad de Casas de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México, Casa de Saberes Ancestrales Ixchel, Colectivo Yehcoa Um y Consejo de Parteras Tradicionales de la Ciudad de México.
- Aforo: 100
Colectiva Feminista “Las Tonantzin”
- Hora: 07:00
- Lugar: Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco”, Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso No. 1150, Col. Infonavit Iztacalco, Alc. Iztacalco
- Motivo: Exigen la destitución inmediata de todos los profesores que tienen varias denuncias por presunto acoso sexual dentro de las instalaciones de la escuela.
- Actividades: 09:00 horas. Realizarán un mitin en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, en donde exigirán justicia para víctima de violencia familiar y que se juzgue conforme a ley al presunto responsable.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas.
- Aforo: 35
Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro”, A.C.
- Hora: 05:30
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen seguridad social digna, educación de calidad y soberanía alimentaria para México.
- Organizaciones en apoyo: Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.
- Aforo: 80
Concentraciones
Movimiento Antifascista Revolucionario P3
- Hora: 11:00
- Lugar: Restaurante “Vips Plaza E. Molina”, Calz. San Juan de Aragón No. 516, Col. DM Nacional, Alc. Gustavo A. Madero
- Destino: Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” UNAM, Av. Ing. Eduardo Molina No. 1577, Col. DM Nacional, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Marcha para exigir a las autoridades de la preparatoria seguridad en la entrada del plantel y transparencia en el presupuesto. Asimismo denunciarán el sobrecupo en los salones, la falta de sillas y el condicionamiento de las calificaciones con la compra de libros.
- Organizaciones en apoyo: Rosas Rebeldes P3, Diario Monje P3.
- Aforo: 50
Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública
- Hora: 10:00
- Lugar: Plaza de la Ciudadela, Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea informativa para tratar con respecto a los trámites de retabulaciones.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 50
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México
- Hora: 10:00
- Lugar: Cerro Quinceo y Amacuzac, Col. Campestre Churubusco, Alc. Coyoacán
- Motivo: Exigen que el Grupo Nacional Provincial rompa relaciones comerciales con la compañía Palantir Technologies Inc., ya que sus sistemas de inteligencia artificial, análisis masivo de datos y vigilancia han sido utilizados para apoyar al ejército israelí en el territorio palestino ocupado.
- Actividades: Caminarán hacia las instalaciones de Grupo Nacional Provincial (GNP) Seguros, ubicadas en Av. Cerro de las Torres No. 395.
- Organizaciones en apoyo: Pulso Humano, Festival Yallah, Judíes por una Palestina Libre, Thousand Madleens to Gaza México, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Día a Día por Palestina.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 40
Grupo “Quetzalcóatl” de Comerciantes en Vía Pública
- Hora: 11:00
- Lugar: Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, Av. del Taller No. 17, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza
- Motivo: Denuncian corrupción por parte de las autoridades y hostigamiento contra los comerciantes en los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 70
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Hora: 16:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Foro “Construir justicia colectiva: lo común en la autonomía de Eloxochitlán”, espacio de reflexión, articulación y exigencia por la liberación de las y los presos políticos que han luchado decididamente por la defensa de la tierra y el territorio.
- Organizaciones en apoyo: Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, A.C. y Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas.
- Aforo: 30
Jubilados del Instituto Politécnico Nacional, Pensionados, Familiares de Trabajadores Fallecidos y Personal en Activo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado en Presidencia el 7 de septiembre de 2026, mediante el cual solicitan el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación, pendientes o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024, así como una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Politécnico Nacional, en la que se establezcan compromisos verificables, incluyendo información por escrito, responsables, fechas, calendario de actividades y mecanismos de seguimiento.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 30
Citas agendadas para hoy
Barzón Mexiquense
- Hora: 11:00
- Lugar: Oficinas Administrativas de Grupo MexGas, Lago Alberto No. 375, Col. Anáhuac 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo
- Motivo: Seguirán mesas de trabajo con autoridades, para tratar un tema de adeudo de contrato colectivo con la empresa Prestadora de Servicios Integrales e Ingeniería a Sistemas Energéticos, S.A. de C.V.
- Aforo: 15
Gran Comisión Ferrocarrilera
- Hora: 15:00
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen la aprobación de un “Plan de Justicia Social” y que se incluya en el próximo “Proyecto de Presupuesto de Egresos” una partida presupuestal destinada a financiar dicho plan; así como la formulación de un Padrón Único de Trabajadores Ferrocarrileros inclusivo y solidario.
- Aforo: 35
Rodada ciclista
People for Bikes – Polanco
- Hora: 06:00
- Lugar: People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, Col. Polanco III Sección
- Destino: Caseta La Venta, Carr. México-Toluca, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa
- Aforo: 25
Actividades artísticas para hoy
Jorge Medina y Josi Cuén
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
Greeicy “Candela World Tour”
- Hora: 21:00
- Lugar: Teatro Metropólitan
- Aforo: 3,165
Actividades culturales para hoy
Gran Elotiza Nacional
- Hora: 08:00
- Lugar: Zócalo Capitalino
- Aforo: 5,000
Loma-Loyalty Marketing Congress
- Hora: 09:30
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2026
- Aforo: 600
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Jaripeos Rancheros, Musicales y Culturales “Flotas Unidas San Miguel Xicalco”
- Hora: 17:00
- Lugar: El Ruedo, Av. México-Ajusco, entre calle 2 de abril y la Soledad, Pueblo San Miguel Xicalco
- Fecha: Del 26 al 29 de septiembre, 02 y 04 de octubre de 2026
- Aforo: 2,000
Evento deportivo
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México
- Aforo: 4,000
Actividades religiosas
Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Topilejo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Parroquia de San Miguel Arcángel y principales calles del Pueblo de Topilejo
- Fecha: Del 25 de septiembre al 04 de octubre de 2026
- Aforo: 3,000
Festejo en honor a San Miguel Arcángel
- Hora: Durante el día
- Lugar: Capilla de San Miguel Arcángel, calle 16 de Septiembre No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco
- Fecha: Del 25 de septiembre al 06 de octubre de 2026
- Aforo: 2,500
Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Ajusco
- Hora: 16:00
- Lugar: Pueblo de San Miguel Ajusco
- Fecha: 27, 28, 29, 30 de septiembre al 04 de octubre de 2026
- Aforo: 3,000
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