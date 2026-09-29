Mujeres parteras encabezarán las protestas en la CDMX este 29 de septiembre

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 29 de septiembre de 2026 se esperan 23 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de mujeres parteras y médicos tradicionales en el Monumento a la Revolución.

De forma específica, habrá dos marchas, ocho concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de la CDMX, destaca la marcha de mujeres parteras y médicos tradicionales de este 29 de septiembre.

Protestas y actividades en la CDMX este 29 de septiembre

Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México

Hora: 11:00

Lugar: Monumento a la Revolución

Destino: Por definir

Motivo: Marcha por el “Día de las parteras y médicos tradicionales”, para exigir el reconocimiento oficial, autonomía y respeto a sus prácticas ancestrales; así como en rechazo a la creación, integración y operación del comité de partería impulsado por las autoridades sanitarias como parte de la implementación de la “NOM-020-SSA-2025”, en materia de atención materna y neonatal en México, al considerar que dicho proceso se ha realizado sin garantizar la participación plena, libre, previa, informada y culturalmente adecuada de las parteras tradicionales y de las comunidades que representan.

Organizaciones en apoyo: Colectivo de Parteras Loo´ Olai Alaxin, Comunidad de Casas de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México, Casa de Saberes Ancestrales Ixchel, Colectivo Yehcoa Um y Consejo de Parteras Tradicionales de la Ciudad de México.

Aforo: 100

Colectiva Feminista “Las Tonantzin”

Hora: 07:00

Lugar: Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco”, Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso No. 1150, Col. Infonavit Iztacalco, Alc. Iztacalco

Motivo: Exigen la destitución inmediata de todos los profesores que tienen varias denuncias por presunto acoso sexual dentro de las instalaciones de la escuela.

Actividades: 09:00 horas. Realizarán un mitin en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, en donde exigirán justicia para víctima de violencia familiar y que se juzgue conforme a ley al presunto responsable.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas.

Aforo: 35

Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro”, A.C.

Hora: 05:30

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen seguridad social digna, educación de calidad y soberanía alimentaria para México.

Organizaciones en apoyo: Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales.

Aforo: 80

Concentraciones

Movimiento Antifascista Revolucionario P3

Hora: 11:00

Lugar: Restaurante “Vips Plaza E. Molina”, Calz. San Juan de Aragón No. 516, Col. DM Nacional, Alc. Gustavo A. Madero

Destino: Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” UNAM, Av. Ing. Eduardo Molina No. 1577, Col. DM Nacional, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Marcha para exigir a las autoridades de la preparatoria seguridad en la entrada del plantel y transparencia en el presupuesto. Asimismo denunciarán el sobrecupo en los salones, la falta de sillas y el condicionamiento de las calificaciones con la compra de libros.

Organizaciones en apoyo: Rosas Rebeldes P3, Diario Monje P3.

Aforo: 50

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública

Hora: 10:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela, Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Asamblea informativa para tratar con respecto a los trámites de retabulaciones.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 50

Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México

Hora: 10:00

Lugar: Cerro Quinceo y Amacuzac, Col. Campestre Churubusco, Alc. Coyoacán

Motivo: Exigen que el Grupo Nacional Provincial rompa relaciones comerciales con la compañía Palantir Technologies Inc., ya que sus sistemas de inteligencia artificial, análisis masivo de datos y vigilancia han sido utilizados para apoyar al ejército israelí en el territorio palestino ocupado.

Actividades: Caminarán hacia las instalaciones de Grupo Nacional Provincial (GNP) Seguros, ubicadas en Av. Cerro de las Torres No. 395.

Organizaciones en apoyo: Pulso Humano, Festival Yallah, Judíes por una Palestina Libre, Thousand Madleens to Gaza México, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Día a Día por Palestina.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 40

Grupo “Quetzalcóatl” de Comerciantes en Vía Pública

Hora: 11:00

Lugar: Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, Av. del Taller No. 17, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

Motivo: Denuncian corrupción por parte de las autoridades y hostigamiento contra los comerciantes en los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 70

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Hora: 16:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Foro “Construir justicia colectiva: lo común en la autonomía de Eloxochitlán”, espacio de reflexión, articulación y exigencia por la liberación de las y los presos políticos que han luchado decididamente por la defensa de la tierra y el territorio.

Organizaciones en apoyo: Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, A.C. y Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas.

Aforo: 30

Jubilados del Instituto Politécnico Nacional, Pensionados, Familiares de Trabajadores Fallecidos y Personal en Activo

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado en Presidencia el 7 de septiembre de 2026, mediante el cual solicitan el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación, pendientes o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024, así como una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Politécnico Nacional, en la que se establezcan compromisos verificables, incluyendo información por escrito, responsables, fechas, calendario de actividades y mecanismos de seguimiento.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 30

Citas agendadas para hoy

Barzón Mexiquense

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Administrativas de Grupo MexGas, Lago Alberto No. 375, Col. Anáhuac 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Motivo: Seguirán mesas de trabajo con autoridades, para tratar un tema de adeudo de contrato colectivo con la empresa Prestadora de Servicios Integrales e Ingeniería a Sistemas Energéticos, S.A. de C.V.

Aforo: 15

Gran Comisión Ferrocarrilera

Hora: 15:00

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen la aprobación de un “Plan de Justicia Social” y que se incluya en el próximo “Proyecto de Presupuesto de Egresos” una partida presupuestal destinada a financiar dicho plan; así como la formulación de un Padrón Único de Trabajadores Ferrocarrileros inclusivo y solidario.

Aforo: 35

Rodada ciclista

People for Bikes – Polanco

Hora: 06:00

Lugar: People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, Col. Polanco III Sección

Destino: Caseta La Venta, Carr. México-Toluca, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa

Aforo: 25

Actividades artísticas para hoy

Jorge Medina y Josi Cuén

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional

Aforo: 9,790

Greeicy “Candela World Tour”

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Metropólitan

Aforo: 3,165

Actividades culturales para hoy

Gran Elotiza Nacional

Hora: 08:00

Lugar: Zócalo Capitalino

Aforo: 5,000

Loma-Loyalty Marketing Congress

Hora: 09:30

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2026

Aforo: 600

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

Jaripeos Rancheros, Musicales y Culturales “Flotas Unidas San Miguel Xicalco”

Hora: 17:00

Lugar: El Ruedo, Av. México-Ajusco, entre calle 2 de abril y la Soledad, Pueblo San Miguel Xicalco

Fecha: Del 26 al 29 de septiembre, 02 y 04 de octubre de 2026

Aforo: 2,000

Evento deportivo

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30

Lugar: Arena México

Aforo: 4,000

Actividades religiosas

Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Topilejo

Hora: Durante el día

Lugar: Parroquia de San Miguel Arcángel y principales calles del Pueblo de Topilejo

Fecha: Del 25 de septiembre al 04 de octubre de 2026

Aforo: 3,000

Festejo en honor a San Miguel Arcángel

Hora: Durante el día

Lugar: Capilla de San Miguel Arcángel, calle 16 de Septiembre No. 1, Pueblo San Miguel Xicalco

Fecha: Del 25 de septiembre al 06 de octubre de 2026

Aforo: 2,500

Fiesta Patronal del Pueblo de San Miguel Ajusco

Hora: 16:00

Lugar: Pueblo de San Miguel Ajusco

Fecha: 27, 28, 29, 30 de septiembre al 04 de octubre de 2026

Aforo: 3,000

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX este 29 de septiembre.

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