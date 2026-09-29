Bachillerato en Línea CDMX 2026: registro sigue abierto, ¿hasta cuándo puedes inscribirte?

Personas que buscan terminar la prepa pueden inscribirse. Foto: SECTEI

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México publicó una nueva convocatoria para ingresar al Bachillerato en Línea SECTEI, una opción para quienes quieren terminar la prepa sin acudir a clases presenciales.

El registro para la Generación 2026-D comenzó el 14 de septiembre y estará abierto hasta el 11 de octubre de 2026. Si te interesa, te contamos cuáles son los requisitos y cómo puedes registrarte.

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Convocatoria 👉… pic.twitter.com/UdSRJWkFKI — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) September 15, 2026

¿Quiénes pueden entrar al Bachillerato en Línea CDMX?

La convocatoria está dirigida a personas que viven en la Ciudad de México y que ya terminaron la secundaria.

El programa se estudia completamente en línea y está pensado para que cada estudiante organice sus horarios de acuerdo con sus actividades personales, familiares o laborales. Además, cuenta con validez oficial en todo el país.

La SECTEI ofrece hasta 3 mil lugares para la Generación 2026-D.

¿Cuáles son los requisitos?

Para registrarte necesitas:

Tener certificado de secundaria .

. Contar con conocimientos básicos de computadora, como Word y Excel.

Tener un correo electrónico personal y activo .

. Contar con una computadora o dispositivo móvil con internet.

Disponer de alrededor de 24 horas a la semana para estudiar.

Si no tienes computadora o conocimientos básicos de internet, puedes acudir a las Ciberescuelas de los PILARES para recibir apoyo.

¿Qué documentos debes presentar?

Al hacer el registro tendrás que subir, en formato PDF y por separado:

Identificación oficial vigente .

. CURP certificada , si no aparece en tu identificación.

, si no aparece en tu identificación. Certificado de secundaria .

. Comprobante de domicilio de no más de tres meses, si tu residencia en CDMX no aparece en la identificación.

La convocatoria indica que no se aceptarán fotografías o imágenes de los documentos.

¿Cómo registrarte al Bachillerato en Línea SECTEI?

El registro se realiza por internet a través de la página de la SECTEI.

Debes capturar tus datos, subir los documentos solicitados y, al terminar, guardar el folio de registro y tus datos de acceso.

Para la Generación 2026-D, el proceso estará disponible hasta las 23:59 horas del 11 de octubre. La convocatoria señala que no habrá registros extemporáneos.

¿Cuándo salen los resultados y cuándo empiezan las clases?

Los resultados de quienes fueron aceptados en la Generación 2026-D se publicarán el 16 de octubre de 2026.

Si eres aceptado, tendrás que realizar tu inscripción en línea del 17 al 27 de octubre.

El inicio de cursos está previsto para el 26 de octubre de 2026. Un punto importante: hacer el registro no significa que ya estés inscrito. Primero debes ser aceptado y después completar la inscripción.

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