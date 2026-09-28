Colectivas feministas marchan al Zócalo de CDMX por el #28S

Marcha en CDMX por el 28S. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Alrededor de 100 mujeres de distintas colectivas feministas a favor del aborto seguro, legal y gratuito marchan este lunes sobre Avenida Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), con rumbo al Zócalo capitalino, en el marco del #28S, Día de Acción Global por el acceso legal y seguro al aborto.

Avanzan hacia el Zócalo

La movilización partió del Monumento a la Revolución y avanzó por Avenida Juárez. Las manifestantes llegaron a la zona de Bellas Artes, desde donde continuaron por la calle 5 de Mayo para seguir su recorrido hacia la Plaza de la Constitución.

14:47 #PrecauciónVial | Contingente procedente de Paseo de la Reforma a la altura de Versalles arriban a Plaza de la Constitución. pic.twitter.com/UVslqH9JTJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 28, 2026

Alternativas viales:

La marcha del 28S avanza procedente de Avenida Hidalgo y se incorpora a la lateral de Paseo de la Reforma, con dirección al Oriente y en contrasentido. Ante la movilización, OVIAL recomienda como alternativa vial las avenidas:

Insurgentes

Eje 2 Oriente

Posteriormente, manifestantes ingresaron a la plancha del Zócalo capitalino pese al vallado que se encontraba instalado.

¿Por qué marchan este 28S?

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. En esta fecha, organizaciones feministas realizan movilizaciones para exigir el acceso a servicios de aborto seguros y legales, así como garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.