“Actor extranjero” estaría implicado en plan de ataque a base militar británica, asegura Marco Rubio

Foto: AFP

En el plan de ataque con bomba cerca de una base aérea militar británica usada por Estados Unidos estuvo implicado un “actor extranjero”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras medios aseguran que las investigaciones apuntan a Irán.

Asimismo, ya fueron liberados bajo fianza los cinco sospechosos detenidos el domingo por la “presunta preparación de un acto terrorista” cerca de la base aérea, según informó la policía.

¿En qué van las investigaciones del supuesto plan de atentado?

Este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista para Fox News que el plan de ataque fue un complot “que claramente usa las manos de un actor extranjero“, sin ofrecer más detalles.

A la par, el diario The Telegraph indicó que la policía “sospecha” que Irán es el actor que, con mayor probabilidad, está detrás de este intento de ataque a la base de la Real Fuerza Aérea (RAF), que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra la república islámica. “Estamos examinando todas las hipótesis posibles, incluida la de que actuaran, consciente o inconscientemente, en nombre de un gobierno extranjero”, confirmó Laurence Taylor, el jefe de esa unidad policial.

Mientras que este lunes los cinco detenidos por la presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de la base aérea británica de Fairford utilizada por Estados Unidos en el suroeste de Inglaterra fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció la policía. Son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y residen en Londres, según la policía antiterrorista.

Su liberación “no significa que la investigación haya terminado”, señaló Taylor, toda vez que, luego de que varios medios británicos informaran que las pesquisas apuntaban a una posible participación de Irán, Teherán negó “categóricamente” en la red social X estar implicado.

A la vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión de la policía británica: “Me sorprende que los liberaran, yo no habría hecho eso. Sabemos todo sobre ellos. Nosotros no los habríamos dejado en libertad”. El domingo, aseguró que su país estaba investigando a los detenidos porque “querían causar graves daños” a la base.

“Objetivo legítimo”

La foto de los hombres, sentados en el suelo, con el pecho descubierto y esposados tras ser arrestados, copó las portadas de los diarios el lunes. No obstante, varios medios informaron por la noche que los explosivos encontrados no estaban operativos.

En marzo, Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para “operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán”, con el objetivo de destruir misiles de este país.

En julio, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, amenazaron con atacarla, al advertir que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su país constituiría un “objetivo legítimo”, según The Telegraph.

Una agricultora que vive cerca de la base alertó a la policía sobre los cinco sospechosos. La mujer contó a la BBC que había visto “a un grupo de hombres enmascarados” cuando regresaba a su domicilio. “Consciente de que existía una amenaza para la seguridad de la base”, esa residente, que no quiso dar su nombre, llamó a la policía, explicó.

Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense. Ya fue utilizada para operaciones durante la Guerra del Golfo, a principios de los años 1990, y durante la guerra de Irak de 2003.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones de otros países en territorio británico. La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó en julio a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido.

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