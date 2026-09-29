Martes lluvioso con cielo nublado y ambiente cálido en la CDMX

Foto: Cuartoscuro

Este martes 29 de septiembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado, ambiente cálido y chubascos, con posibilidad de descargas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para la CDMX es de cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, y frio en las zonas montañosas del Estado de México, así como ambiente templado a cálido e incremento de nubosidad por la tarde.

De igual forma, se prevén chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

Por otra parte, para este miércoles se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado a lo largo del día en la CDMX, con ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, y ambiente templado a cálido por la tarde.

Además, se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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