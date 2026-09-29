Festival Huey Atlixcáyotl llena de música y tradición el Cerro de San Miguel en Atlixco

El sonido de los tambores, el zapateado de los danzantes y el color de los trajes tradicionales volvieron a apoderarse del Cerro de San Miguel, donde comunidades de distintas regiones se encontraron para celebrar una de las fiestas culturales más representativas de Puebla: el Huey Atlixcáyotl.

Este domingo la Plazuela de la Danza fue escenario de la edición 61 de la celebración, que año con año convierte a Atlixco en punto de encuentro de tradiciones, música y costumbres que han sobrevivido al paso de las generaciones.

Más allá del espectáculo, el Huey Atlixcáyotl representa un espacio para mostrar y preservar la diversidad cultural de los pueblos poblanos. Cada baile, vestuario y pieza musical guarda parte de la historia y de la relación que las comunidades mantienen con la tierra, las cosechas, la lluvia, sus creencias y su vida cotidiana.

Durante la jornada se presentaron 15 expresiones culturales, entre ellas los Tecuanes, Quetzales, Toreadores, Voladores y el tradicional Baile de las Calabazas de Atlixco.

Desde diferentes puntos del estado, los participantes llegaron al Cerro de San Miguel para compartir las danzas que forman parte de la identidad de sus comunidades y que continúan transmitiéndose de generación en generación.

“Aquí están presentes las 13 regiones etnogeográficas de todos los rincones del estado que están aquí para compartirnos su cultura y tradiciones de la mejor manera y aquí los atlixquenses felices de ser una vez más los anfitriones de esta gran fiesta” Valerie Bartsh / regidora de Turismo, Atlixco

Este año Michoacán fue el estado invitado y llevó hasta la Plazuela de la Danza una muestra de la cultura purépecha con la Danza del Pescado Blanco de Janitzio.

“Trata del tigre cazado, todos los que vieron bailar son guerreros que van a cazar al tigre, esta danza tiene más de 100 años esta tradición, esta costumbre que hacemos en nuestro pueblo” Valentín Paredes / danzante de Huehuetlán El Chico

La presentación se sumó al mosaico cultural que durante varias horas convirtió al Cerro de San Miguel en un escenario de música, movimiento y tradición ante habitantes y visitantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.