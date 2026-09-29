La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 29 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 29 de septiembre de 2026

Se avanza en entrega de medicamentos Eduardo Clark destaca una inversión de 332 millones de pesos sólo para combatir el desabasto de medicamentos e insumos médicos. Por otra parte, destaca que el valor más relevante es el personal de salud, para ello se avanzó en la asignación de más de 50 mil plazas de médicos especialistas que se necesitan para atender a los mexicanos, El funcionario reporta también una inversión de 15.8 miles de millones de pesos para rehabilitar, modernizar y construir nuevos quirófanos y edificios hospitalarios. Proyectos hospitalarios Eduardo Clark, reporta que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inaugurado 33 hospitales y se tienen proyecto de otros 45. Este crecimiento en la infraestructura significan aumento de casi 11 mil camas divididas entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Respecto al programa Salud Casa por Casa “un programa icónico como parte de la prevención […] el más importante a nivel mundial y que ha referido más de 818 mil personas a los diversos institutos de Salud en México”. Vacunación como clave de la Salud en el país David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, habla de la implementación de149 millones de dosis de vacunas, destaca que se han repartido dosis para niños, jóvenes y adultos. Las inmunizaciones más relevantes son: influenza, que ya se produce en México; la del VPH y la vacuna sincitial respiratoria para mujeres embarazadas. Sheinbaum Pardo pide a la población de Sonora mantenerse alerta porque el huracán, ya en categoría 1 ingresará al estado por Guaymas. Saldo blanco tras el paso de Polo en Baja California El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informa de saldo blanco tras el impacto del Huracán Polo como categoría 2. Dice que se refugiaron alrededor de 700 personas, que hoy podrán “regresar paulatinamente a sus casas”. Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy enlazará con Laura Velásquez de Protección Civil para hablar de los impactos del Huracán Polo. Luego, el gabinete de Salud presentará los avances en esta materia. Por último, está Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos para resolver dudas sobre el informe presentado ayer sobre las líneas de investigación del caso Ayotzinapa.

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