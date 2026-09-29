Muestra el INAH labores de rescate histórico en cueva saqueada en 2025

Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mostraron los trabajos de rescate y restauración realizados en la cueva de La Pinta, Coahuila, luego del saqueo ocurrido en enero de 2025. El ataque provocó daños en pinturas rupestres con miles de años de antigüedad.

Presuntos saqueadores ingresaron al cañón La Pinta y utilizaron taladro, sierra y esmeril para cortar la roca y retirar una pintura rupestre. La pieza sustraída correspondía a una figura de una mano pintada de rojo, con una antigüedad estimada de 5 mil años.

INAH rescata pinturas rupestres de la cueva de La Pinta

El arqueólogo Yuri de la Rosa, del Centro INAH Coahuila, explicó que varios saqueadores dañaron el sitio en cinco puntos y señaló que este tipo de piezas puede formar parte de una cadena de tráfico ilegal de patrimonio hacia la frontera.

Además del robo, los responsables provocaron desprendimientos, grietas y pérdida de pigmento en más de 150 figuras de la cueva. Por ello, para recuperar las pinturas dañadas, un equipo de restauradoras trabajó durante tres meses en la recolección de los fragmentos que quedaron sobre el suelo.

Restauradoras rearman pinturas con modelos 3D

Los especialistas trasladaron los fragmentos a un laboratorio, donde utilizaron modelos láser 3D, fotografías y estudios de los materiales para identificar la correspondencia entre las piezas.

También realizaron pruebas de la roca y de los pigmentos para analizar sus tonalidades, consistencia y dureza. Con este procedimiento, los especialistas consiguieron un reensamble cercano al 100% de las figuras que los saqueadores habían fracturado.

Sin embargo, la pintura de la mano de 5 mil años que fue robada no fue recreada. En su lugar, los especialistas colocaron un discreto punteado para señalar el espacio donde se encontraba la figura. De acuerdo con el INAH, la decisión responde a criterios de conservación y evita reconstruir una pieza cuya parte original sustrajeron varios saqueadores.

Cueva de La Pinta revela nuevas figuras

El proceso de rescate también permitió que los especialistas identificaran líneas y figuras que otros investigadores no habían documentado anteriormente.

La cueva conserva más de 380 imágenes, entre ellas representaciones de serpientes de cascabel, plantas, astros y otras líneas inscritas en la roca. El sitio fue utilizado como espacio ceremonial y observatorio por antiguos grupos de cazadores-recolectores que habitaron el desierto de Coahuila.

Por ahora, el INAH continúa con las labores de investigación y conservación para documentar el patrimonio arqueológico de la región.

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