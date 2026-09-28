Polo tocará tierra dos veces en México, sigue su avance

Polo tocará tierra dos ocasiones en México. Foto Cuartoscuro

El huracán Polo tocará tierra en dos entidades del noroeste de México durante las próximas horas, de acuerdo con la trayectoria pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El primer ingreso a tierra está previsto en Baja California Sur, mientras que el segundo ocurrirá en Sonora, cuando Polo ya se haya debilitado a tormenta tropical.

Huracán Polo, trayectoria minuto a minuto

Suspenden clases lunes y martes en Baja California Sur La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur informó que se suspenden las labores escolares y administrativas durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre, como medida preventiva ante los posibles efectos del huracán Polo en la entidad. La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas, así como para todas las áreas de la SEP estatal en los cinco municipios de Baja California Sur. Reanudan clases en siete municipios de Michoacán tras el paso del huracán Polo La Secretaría de Educación de Michoacán dio a conocer que se reanudan las clases en escuelas de los municipios Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. Suspenden clases en Sonora durante tres días por huracán Polo Este domingo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora anunció la suspensión de clases presenciales en las escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos de la entidad. La medida aplicará de lunes a miércoles, ante la entrada del huracán Polo. Hoy lunes se suspenden clases en 25 municipios, mientras que martes y miércoles será en todo el estado. Suspenden clases en 4 municipios de Sinaloa por huracán Polo La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa anunció que este lunes 28 de septiembre se suspenden las clases en todos los planteles educativos en Ahome, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, además de la sindicatura de Ruiz Cortines. La medida aplica para el turno matutino de las escuelas públicas y privadas Protección Civil también advierte por las precipitaciones La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió desde su cuenta en X también sobre las lluvias que pueden tener lugar debido al ciclón. En el gráfico ⬇️ el detalle del pronóstico de #Lluvias ☔️ para el día de hoy. Toma en cuenta que se prevén torrenciales para regiones de #BajaCaliforniaSur y #Sonora por el impacto del #Huracán 🌀 #Polo.



🏠Permanece en un lugar seguro

🌊 No cruces ríos, arroyos, vados y zonas… pic.twitter.com/0vbF6emHaZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026 Se esperan lluvias torrenciales Debido al huracán, en estados del noroeste del país, se esperan lluvias torrenciales, se han suspendido clases y se preparan para su llegada. #Polo ocasionará #Lluvias torrenciales en #BajaCaliforniaSur y #Sonora; muy fuertes en #Sinaloa y #Chihuahua, y fuertes en #BajaCalifornia. Más información en ⬇️https://t.co/On17Rn4T69 pic.twitter.com/0i7XxiAC0P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026 Huracán cerca de Cabo San Lucas En su trayectoria, el SMN reporta que el Huracán Polo se encuentra a 175 km de Baja California, en concreto de Cabo San Lucas. #Polo se ubica a 175 km al suroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur. Se mantiene como #Huracán categoría 3 ⬇️ pic.twitter.com/etYzp2vIJy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026

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