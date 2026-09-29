De ligeras a torrenciales, los 32 estados tendrán lluvias este martes por Polo, Rachel y monzón

Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 29, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias que alcanzarán puntuales torrenciales, debido al huracán Polo. Asimismo, la tormenta tropical Rachel provocará lluvias intensas, mientras el monzón mexicano traerá más precipitaciones.

Debido a los distintos fenómenos, este martes, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, desde aisladas hasta torrenciales.

Asimismo, este 29 de septiembre, las altas temperaturas continuarán en el norte y noroeste del país, con máximas de 40 °C.

¿Dónde lloverá este martes 29 de septiembre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Baja California Sur

Sonora

Michoacán

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Chiapas

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Coahuila

Durango

Estado de México

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 29 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 180 a 200 km/h: Baja California Sur

Baja California Sur Vientos de 80 a 100 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Michoacán y Guerrero

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Michoacán y Guerrero Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca

: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca Viento de 30 a 50 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 8.0 a 10.0 metros de altura: costas de Baja California Sur

costas de Baja California Sur Oleajes de 5.0 a 6.0 metros de altura : costas de Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero

: costas de Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero Oleaje de2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 12 a 14 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas,

Mínima de 12 a 14 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas, Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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