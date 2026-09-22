Ayotzinapa: 12 años sin respuestas sobre los 43 estudiantes desaparecidos

El 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014.

A más de una década, el caso mantiene abiertas preguntas sobre lo ocurrido aquella noche y sobre la responsabilidad de los distintos actores involucrados.

El aniversario llega después de la Recomendación 208VG/2026 de la CNDH, en la que el organismo sostiene que no existen elementos para atribuir al Ejército participación en los hechos violentos contra los estudiantes. Esta postura ha generado cuestionamientos de organizaciones y colectivos que han acompañado a las familias durante la investigación.

En este reportaje especial, reunimos a personajes que han seguido el caso desde distintos frentes para revisar los hechos, las investigaciones, las preguntas que permanecen abiertas y lo que representa hoy la nueva postura de la CNDH.

Te invitamos a ver el video completo y conocer las claves de un caso que, 12 años después, sigue sin esclarecerse por completo.

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