Trabajadores del IMSS alistan marcha nacional el 14 de octubre; Zoé Robledo responde a inconformes

Trabajadores IMSS, advierten que marcharán el miércoles. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una marcha nacional pacífica para el miércoles 14 de octubre, con el respaldo de integrantes de sindicatos del Metro, Pemex, ISSSTE y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La movilización busca exigir mejoras salariales y laborales, el abasto de insumos médicos y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El anuncio se realizó este sábado 10 de octubre durante una concentración en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde personal médico, de enfermería, especialistas y trabajadores de guarderías del IMSS comenzaron una asamblea general para definir las siguientes acciones del movimiento.

Los manifestantes informaron que no realizarán faltas masivas y que, en su lugar, participarán en la movilización de la próxima semana. También señalaron que buscan mantener sus protestas sin afectar a los pacientes ni al funcionamiento del sistema de salud pública.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Durante la concentración, los trabajadores expusieron sus demandas laborales y sindicales. Entre sus principales exigencias se encuentran:

La destitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del SNTSS

Un aumento salarial

Mejores condiciones laborales

Acciones concretas para atender el desabasto de material médico, insumos y medicamentos

Garantías para evitar represalias contra quienes participen en las protestas

Desde el plantón instalado en las oficinas centrales del IMSS, los inconformes advirtieron que responderán ante posibles sanciones, despidos o detenciones relacionados con el movimiento.

Rafael Soto, enfermero de cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, afirmó que, si algún trabajador recibe una sanción, es despedido o detenido por participar en las protestas, iniciarán una huelga de hambre.

“Al primer sancionado, despedido o detenido, aquí iniciaremos una huelga de hambre de forma inmediata”, declaró.

Durante la manifestación, los participantes corearon consignas como “No a la represión”, “Si tocan a uno, tocan a todos” y “Fuera Olivos”.

Zoé Robledo responde a las protestas y explica el abasto de medicamentos en el IMSS

Ante las manifestaciones de trabajadores activos y jubilados del IMSS, el director general del Instituto, Zoé Robledo, publicó un mensaje en su cuenta de X. En el clip reconoció los retos de la institución y explicó las medidas relacionadas con el abasto de medicamentos y la propuesta de incremento salarial.

Robledo señaló también que el IMSS cuenta con:

511 mil trabajadores

Desde 2019, se han incorporado 109 mil personas

28 mil de ellas integrantes del personal de enfermería

39 mil médicos especialistas

Sobre el abasto de medicamentos, informó que el Instituto registra un promedio de surtimiento del 94%. Reconoció también que el porcentaje restante representa un problema para los derechohabientes e indicó que quienes no reciban completa su receta pueden registrarlo en Receta Completa. Según el funcionario, recibirán una solución en un plazo de 36 horas o menos. También proporcionó el teléfono 55 9262 9069 para solicitar atención.

¿Te preguntas qué está pasando en el IMSS? Aquí te lo cuento.



Somos la institución de seguridad social más grande de América Latina, con 511 mil trabajadoras y trabajadores. Desde 2019 se han incorporado 109 mil más, entre ellos 28 mil de enfermería y 39 mil médicos… pic.twitter.com/ravozbR3KY — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 10, 2026

En relación con las demandas laborales, Zoé Robledo indicó que las manifestaciones forman parte de las expresiones de trabajadores activos y jubilados, a quienes dijo respetar por pertenecer al Instituto.

El funcionario explicó que el desacuerdo está relacionado con la propuesta de incremento salarial del 6.8%, integrada por un aumento de 2.9% al salario tabular y de 3.9% en prestaciones. Añadió que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a una consulta para el próximo 14 de octubre.

Robledo sostuvo también que las demandas relacionadas con la operación del IMSS deben escucharse y atenderse, y manifestó su respaldo al diálogo y a la democracia dentro de la institución.

Sindicatos del Metro, Pemex e ISSSTE respaldan la movilización

La protesta del personal del IMSS recibió el respaldo de representantes de distintas organizaciones sindicales y grupos de trabajadores, entre ellos integrantes de la CNTE, Pemex, el ISSSTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

Homero Zavala, secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, expresó su apoyo a las demandas del personal de salud. Señaló que los trabajadores del transporte público también enfrentan reclamos de los usuarios por problemas en el servicio, aunque no son quienes administran los recursos.

Por su parte, Daniel Silva Morales, trabajador de Pemex y secretario general del Sindicato de Transformación Petrolera Mexicana, confirmó que acompañarán al personal inconforme durante la movilización del miércoles 14 de octubre.

El representante petrolero también cuestionó la actuación de los dirigentes sindicales y expresó su respaldo a las exigencias de los trabajadores del IMSS.

En tanto, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, llamó a los trabajadores del Seguro Social a elegir a sus representantes y tomar decisiones sobre el futuro de su organización sindical. Sus declaraciones se produjeron después de una mesa de diálogo realizada el jueves en la Secretaría de Gobernación (Segob), que, de acuerdo con lo expuesto durante la concentración, no alcanzó los resultados esperados por los inconformes.

¿Qué pasará con las protestas del IMSS antes del 14 de octubre?

Los representantes del movimiento informaron que la asamblea general iniciada este sábado se prolongaría durante varias horas para definir propuestas y organizar las siguientes acciones.

De acuerdo con lo señalado por los trabajadores, parte del personal proveniente de otros estados regresará a sus lugares de origen, mientras que los manifestantes de la Ciudad de México permanecerán en el plantón hasta el miércoles 14 de octubre.

Los inconformes reiteraron también que continuarán con sus demandas laborales y sindicales, y que buscarán llevar a cabo las movilizaciones sin interrumpir la atención a los pacientes.

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