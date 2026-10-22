Trabajadores del IMSS anuncian más bloqueos en CDMX este jueves 22 de octubre

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron nuevas movilizaciones para este jueves 22 de octubre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). Las protestas podrían afectar varias avenidas importantes de la capital durante la tarde.

El personal inconforme exige un aumento salarial del 10% y mejores condiciones de trabajo. La convocatoria llega después de las manifestaciones del miércoles, cuando los trabajadores salieron a las calles para expresar su rechazo al incremento salarial que les fue propuesto.

¿Qué calles podrían tener bloqueos del IMSS en CDMX?

Las movilizaciones de este jueves podrían complicar el tránsito en distintos puntos de la ciudad, especialmente cerca de hospitales y centros médicos del IMSS.

Entre las vialidades donde se prevén afectaciones están:

Avenida Cuauhtémoc

También podrían registrarse cierres intermitentes en los alrededores del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital La Raza, incluyendo zonas de Calzada Vallejo.

Imagen generada con IA.

¿A qué hora comenzarán las protestas?

La concentración está prevista para las 15:00 horas de este jueves 22 de octubre, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Desde ese punto, los trabajadores podrían realizar nuevas movilizaciones. Sin embargo, no se ha informado una ruta definitiva ni la duración de los posibles bloqueos.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

El desacuerdo está relacionado con la propuesta de incremento salarial global del 8%, distribuido de la siguiente manera:

4% de aumento directo al salario.

4% para apoyo de renta y gastos de vivienda.

Los manifestantes consideran que el ajuste no responde a sus demandas, por lo que solicitan un incremento del 10%, además de mejoras laborales.

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