Madres buscadoras retiran bloqueo en la México-Toluca tras 37 horas

Liberan la México-Toluca tras 37 horas de bloqueo. FOTO: UnoTV

Después de 37 horas de protesta, colectivos de madres buscadoras retiraron el bloqueo en la carretera México-Toluca, a la altura de Lerma, Estado de México, tras alcanzar acuerdos con el fiscal general de Justicia de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, este 21 de octubre.

La movilización fue encabezada por colectivos como Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón, quienes exigieron atención directa de las autoridades y mayor rapidez en la revisión de las carpetas de investigación sobre personas desaparecidas.

Madres buscadoras logran acuerdos con la Fiscalía del Edomex

Tras las negociaciones con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las manifestantes acordaron mecanismos para mejorar el seguimiento de los casos de desaparición y evitar retrasos en las investigaciones.

Laura Curiel, representante del colectivo Mariposas Buscando Corazones, explicó que los compromisos no deben beneficiar únicamente a quienes participaron en el bloqueo, sino a todas las familias que buscan a sus seres queridos.

“Pedimos todos somos todos. No por el hecho que yo haya bloqueado tengo preferencia… le pedimos todo esto para todas, para todos, que todos tengan esta revisión de sus carpetas”, señaló.

La representante también informó que se pactó la creación de un mecanismo de supervisión y una unidad especial de litigación, con el objetivo de evitar que la carga de trabajo de los ministerios públicos retrase las investigaciones.

“El fiscal se comprometió también a crear una unidad de litigación donde los ministerios públicos no tengan las excusas de que ‘voy a salir a ver otra carpeta’, porque tienen una sobrecarga de trabajo”, explicó Curiel.

¿Qué acuerdos alcanzaron las madres buscadoras en Edomex?

Entre los principales compromisos establecidos con las autoridades destacan:

Mesas permanentes de trabajo con ministerios públicos especializados para revisar y dar seguimiento a cada caso.

Evaluación del desempeño de funcionarios y separación del cargo de quienes incurran en malos tratos hacia las víctimas.

Creación de una unidad especial de litigación para agilizar los procesos.

Reuniones periódicas con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Gobierno.

Liberan la México-Toluca tras 37 horas de bloqueo

Una vez formalizados los acuerdos, las madres buscadoras liberaron de manera definitiva los carriles centrales y laterales de la carretera México-Toluca.

Elementos de la Policía Estatal intervinieron para agilizar el tránsito y restablecer gradualmente la circulación entre la Ciudad de México y Toluca.

Con el retiro del bloqueo, concluyó la protesta de 37 horas, mientras que los compromisos establecidos contemplan reuniones y seguimiento de las investigaciones sobre personas desaparecidas.

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