Senado revisará restricciones del IMSS a la Modalidad 40 tras denuncia de “decretazo”

El Senado de la República revisará las nuevas restricciones a la Modalidad 40 del IMSS, luego de que la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, denunciara que un acuerdo del Consejo Técnico del instituto limita los salarios con los que los trabajadores pueden cotizar para mejorar su futura pensión.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, turnó el planteamiento a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su revisión inmediata. La controversia surge tras la publicación del acuerdo este miércoles 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Senadora acusa “decretazo” del IMSS contra la Modalidad 40

La senadora Claudia Edith Anaya acusó al Consejo Técnico del IMSS de modificar mediante un acuerdo las condiciones de la Modalidad 40, pese a que estas se encuentran establecidas en la Ley del Seguro Social.

La legisladora calificó la medida como un “decretazo” y pidió que el Congreso intervenga ante las nuevas disposiciones.

“No está dentro de las facultades del Consejo Técnico del IMSS poner en suspensión artículos puntuales de la ley”, señaló.

La controversia se centra en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, que permite a los trabajadores continuar cotizando con un salario igual o superior al que tenían al causar baja.

¿Qué restricciones del IMSS revisará el Senado?

El acuerdo establece nuevas condiciones para quienes busquen contratar o volver a inscribirse en la Modalidad 40 del IMSS.

Entre los principales cambios se encuentran:

Límite salarial: el último salario base de cotización registrado, más una UMA.

Sin retroactividad: los nuevos aseguramientos comenzarán desde la fecha de solicitud.

Entrada en vigor: jueves 22 de octubre de 2026.

Las disposiciones no eliminan la Modalidad 40 ni modifican las condiciones de quienes ya están inscritos durante el periodo contratado.

Senado turna controversia a la Jucopo

Tras escuchar el planteamiento de la legisladora priista, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, informó que el asunto sería enviado a la Junta de Coordinación Política.

“Le turnamos su intervención, su asunto, a la Junta de Coordinación Política para que lo revise de manera inmediata”, expresó.

Por separado, el Consejo Técnico del IMSS ordenó estudiar durante seis meses el impacto financiero de la Modalidad 40 y después elaborar una propuesta de modificación normativa.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor el 22 de octubre, mientras el planteamiento presentado en el Senado queda en revisión.

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