Pelea entre presuntos farderos y guardias se viraliza en Iztacalco

En CDMX, se captó una pelea de farderos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), un video captó una pelea entre presuntos farderos y elementos de seguridad de una tienda Sumesa.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, y muestran el enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y los uniformados.

Video muestra fuerte pelea

En apenas 20 segundos, se observa a uno de los uniformados lanzar golpes contra uno de los sujetos, quien responde con un derechazo que hace retroceder al elemento de seguridad.

RATEROS, MONTONEROS y VIOLENTOS

Así se pusieron a pelear un grupo de farderos en un Sumesa de @IztacalcoAl

Los guardias descubrieron a 2 q estaban robando, y al intentar detenerlos, se armó la golpiza.

A decir del personal @SSC_CDMX ya ha detenido a los tipos, pero siempre… pic.twitter.com/L7WI3OjOKs — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 20, 2026

La pelea continúa al fondo de la tienda, donde otro de los involucrados lanza una de las canastillas utilizadas para colocar los productos.

Los guardias responden a las agresiones y, durante el enfrentamiento, uno de los presuntos farderos arroja un carrito de supermercado.

También se observan amagos de lanzar más carritos.

Ante la intensidad de la riña, los involucrados se separan momentáneamente y, de acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, algunos de los presuntos farderos logran escapar.

¿Por qué comenzó la pelea en Sumesa?

Según la información difundida por C4, el enfrentamiento comenzó cuando los guardias de seguridad descubrieron a dos sujetos que presuntamente robaban mercancía e intentaron detenerlos.

El periodista también señaló que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a dos de los involucrados.

¿Qué son los farderos?

En México, el término farderos se utiliza para referirse a personas que presuntamente roban mercancía de tiendas o supermercados y la ocultan entre su ropa, bolsas u otros objetos para sacarla sin pagar.

Esta práctica suele asociarse con el robo hormiga.

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