De bailarina de ballet a presidenta de México: Trump vuelve a referirse a Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: AFP | Archivo

Con un “no sé cómo diablos pasó de bailarina a presidenta de México”, Donald Trump volvió a referirse a su homóloga Claudia Sheinbaum, recordando su conversación de cuando anunció el cambio de nombre al Golfo de México.

Asimismo, ante simpatizantes durante un mitin en Carolina del Sur, afirmó que la mandataria mexicana “tiene una de las voces más hermosas”, como ya ha referido en otras ocasiones.

🔴Durante un acto de campaña en Carolina del Sur, el presidente de EU, Donald Trump, cuestionó cómo la presidenta Claudia Sheinbaum pasó de ser bailarina a gobernar México.



​El mandatario estadounidense añadió que, en una llamada, Sheinbaum le pidió no cambiar el nombre del… pic.twitter.com/JWQ0mjCdSV — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2026

¿Qué dijo Trump sobre Sheinbaum?

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mencionar a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, cuando sacó a colación el tema del cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, sobre lo que aseguró: “Fue una locura, ¿verdad? Una locura”.

En Carolina del Sur, donde habló durante un mitin electoral, recordó que la morenista le habló por teléfono para preguntarle si bromeaba con lo del cambio de nombre, a lo que respondió que era en serio.

Y se preguntó: “¿Cómo diablos sucedió eso? Era bailarina, una mujer hermosa”, a la vez que agregó que, además, Sheinbaum “es una mujer muy buena, muy amable, que tiene una de las voces más hermosas”, declarándole que “su voz es preciosa”.

Sin embargo, siempre que se refiere a ella, la menciona como “ella” o “la presidenta de México”, sin decir su nombre.

Mientras que, en algunas ocasiones, la presidenta mexicana ha declarado haber estudiado ballet durante su infancia y juventud, como una vez en que al inaugurar el Festival Internacional Cervantino publicó en Facebook que cuando tenía 10 años se presentó en el Teatro Juárez de Guanajuato, donde bailó.

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