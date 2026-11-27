Movilizaciones en CDMX este 27 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tendrá este viernes 27 de noviembre una jornada de movilizaciones sociales, concentraciones, actividades de protesta y rodadas motociclistas en distintas alcaldías, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¡Planea tus traslados! Este viernes 27 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la #CDMX tiene previstas una marcha, 12 concentraciones, dos citas agendadas, una rodada motociclista, una rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento. Desde las 08:00 horas,… pic.twitter.com/fOSAPPAb8B — Uno TV (@UnoNoticias) November 27, 2026

Las actividades se distribuirán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Azcapotzalco, con convocatorias desde las 08:00 horas y algunas actividades programadas durante la tarde y noche.

Entre las principales demandas se encuentran exigencias de justicia para víctimas de feminicidio, asuntos laborales, derechos sindicales, protección animal, protestas sociales y solicitudes de apoyo a comerciantes y colectivos.

Las autoridades y automovilistas deberán prestar especial atención al Centro Histórico, Paseo de la Reforma, la colonia Doctores, San Lorenzo Tezonco y distintas vialidades de las alcaldías mencionadas.

Marchas y movilizaciones previstas para este viernes

Alcaldía Cuauhtémoc

– 08:00 horas | Familiares de víctima de feminicidio.

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en avenida Niños Héroes número 119, colonia Doctores.

Demanda: Exigir una pronta respuesta del tribunal en el caso del feminicidio de una mujer de 72 años, ocurrido en marzo de 2021 en Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta.

Aforo estimado: 40 personas.

– 10:00 horas | Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.

Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, avenida Doctor Río de la Loza número 68, colonia Doctores.

Destino: Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, colonia Centro.

Demanda: Solicitar mayor presupuesto para el instituto, pago completo de vales de fin de año, información sobre el ejercicio presupuestal 2026, mantenimiento de instalaciones, presupuesto para capacitación en 2027 y rechazo a la proporcionalidad de plazas con el sindicato minoritario.

Aforo estimado: 250 personas.

– 11:00 horas | Frente Nacional por las 40 Horas.

Lugar: Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma número 135, colonia Tabacalera.

Demanda: Exigir que la reforma para reducir la jornada laboral garantice dos días de descanso obligatorio por cada cinco días trabajados, así como reglas suficientes sobre horas extras y gradualidad.

Aforo estimado: 50 personas.

– 11:00 horas | Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Lugar: Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, avenida Oaxaca número 58, colonia Roma Norte.

Demanda: Exigir el derecho a elecciones sindicales, mejores condiciones laborales, atención a deficiencias hospitalarias, democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, así como certeza jurídica ante la transición al sistema IMSS-Bienestar.

Aforo estimado: 300 personas.

– 11:00 horas | Colectiva “Las Tonantzin”.

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan número 133, colonia San Rafael.

Demanda: Acudir a la audiencia de seguimiento de la denuncia contra el Colectivo “Las Minervas”.

Aforo estimado: 30 personas.

– 13:00 horas | Fuerza Activa, A.C.

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico.

Demanda: Denunciar presuntos incumplimientos de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa en compromisos relacionados con licencias, placas y operativos.

Aforo estimado: 20 personas.

– 17:00 horas | Colectivo de Acción Política Antipatriarcal.

Lugar: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, Centro.

Demanda: Realizar una actividad denominada “Performance Reflexatrón” para cuestionar el impacto del machismo, promover la deconstrucción de roles tradicionales de género y fomentar relaciones igualitarias.

Aforo estimado: 30 personas.

– 19:00 horas | Grupo Náhuatl de Artesanos Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Lugar: Plaza Primo de Verdad, República de El Salvador y José María Pino Suárez, Centro Histórico.

Demanda: Solicitar su incorporación a programas de vivienda y la asignación de espacios para la venta de artesanías.

Aforo estimado: 20 personas.

– Durante el día | Mexican Dub Mafia.

Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Centro.

Demanda: Realizar un evento político-cultural para recaudar alimentos y fondos destinados a albergues de perros y gatos, además de promover espacios públicos seguros para personas usuarias de cannabis.

Aforo estimado: 90 personas.

Alcaldía Iztapalapa

– 08:00 horas | Locatarios y vecinos de San Lorenzo Tezonco.

Lugar: Gasolinera de Las Torres, avenida Tláhuac número 1742, colonia Lomas de San Lorenzo.

Demanda: Respaldar a un vigilante del mercado San Lorenzo Tezonco, quien permanece en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por el homicidio de dos presuntos prestamistas.

Observación: Se prevé el traslado de los participantes a los juzgados penales de la Ciudad de México, ubicados en Doctor Lavista número 114, colonia Doctores.

Aforo estimado: 90 personas.

– 12:00 horas | Familiares y amigos de víctima de feminicidio.

Lugar: Juzgados del Reclusorio Varonil Oriente, avenida Reforma número 50, San Lorenzo Tezonco.

Demanda: Denunciar públicamente y exigir justicia por la resolución de un juez que ordenó la liberación del presunto culpable de un feminicidio, argumentando que dejó en total impunidad el crimen y vulneró los derechos de los hijos y familiares de la víctima.

Aforo estimado: 40 personas.

– Durante el día | Rodada motociclista BANDAI.2s Ciudad de México.

Punto de partida 1: Avenida Guelatao y calzada General Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia.

Punto de partida 2: Gasolinera Pemex, calzada de la Viga número 44, colonia El Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Por definir.

Demanda: Mega rodada para recibir a un cantante de rap.

Aforo estimado: 60 personas.

Alcaldía Miguel Hidalgo

– 12:00 horas | Artivista Social Club.

Lugar: Embajada de Perú, avenida Paseo de la Reforma número 2601, colonia Lomas de Reforma.

Demanda: Exigir la libertad de dos ciudadanos peruanos detenidos el 19 de noviembre por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, por su presunta afiliación a una organización terrorista.

Organizaciones en apoyo: Mexican Rare Groove, Abya Yala Resiste y Movimiento Saturnino Huillca.

Aforo estimado: 40 personas.

– 13:00 horas | Liberación Animal MX.

Lugar: Torre del Reloj del Parque Lincoln, avenida Emilio Castelar y Edgar Allan Poe, colonia Polanco III Sección.

Demanda: Exigir la prohibición de la comercialización, importación, exportación y reexportación de animales exóticos, así como su utilización en la fabricación de pieles y artículos textiles.

Actividad: Caminata hacia tiendas de marcas de lujo como Molteni&C, Louis Vuitton, Fendi y Dior.

Aforo estimado: 35 personas.

Alcaldía Coyoacán

– 14:00 horas | Cubo “Violeta Parra” de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Lugar: Calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud.

Demanda: Desplazarse hacia una estación del Metrobús cercana al plantel para realizar un “Metrobús Popular” y exigir mejoras en la movilidad y tarifas preferenciales para estudiantes.

Aforo estimado: 40 personas.

Alcaldía Azcapotzalco

– 16:00 horas | Direct Action Everywhere Ciudad de México.

Lugar: Estación Camarones, línea 7 del Metro, avenida Aquiles Serdán y Santa Apolonia, colonia San Francisco Tetecala.

Demanda: Protestar contra el evento “Mercadito Solidario con Sabor Porcino”, que se realizará en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco, para promover el consumo de carne de cerdo y rechazar que estos animales sean considerados seres sintientes.

Aforo estimado: 25 personas.

Otras concentraciones y actividades de protesta

La agenda también contempla actividades de colectivos y organizaciones sociales que podrían generar presencia de personas en espacios públicos y afectaciones locales.

12:00 horas | Familiares y amigos de víctima de feminicidio, Iztapalapa: concentración en los juzgados del Reclusorio Varonil Oriente para exigir justicia y denunciar la liberación del presunto responsable.

12:00 horas | Artivista Social Club, Miguel Hidalgo: protesta frente a la Embajada de Perú, en Paseo de la Reforma 2601, para exigir la liberación de dos ciudadanos peruanos.

13:00 horas | Liberación Animal MX, Miguel Hidalgo: concentración en la Torre del Reloj del Parque Lincoln, con una caminata hacia establecimientos comerciales de Polanco.

14:00 horas | Cubo “Violeta Parra”, Coyoacán: actividad estudiantil que contempla un desplazamiento hacia una estación del Metrobús para exigir mejoras en la movilidad y tarifas preferenciales.

16:00 horas | Direct Action Everywhere Ciudad de México, Azcapotzalco: concentración en la estación Camarones del Metro, con protesta relacionada con el evento Mercadito Solidario con Sabor Porcino.

Durante el día | Mexican Dub Mafia, Cuauhtémoc: actividad político-cultural en Plaza Tlaxcoaque, con recaudación de alimentos y fondos para albergues de animales.

17:00 horas | Colectivo de Acción Política Antipatriarcal, Cuauhtémoc: actividad en el Hemiciclo a Juárez para cuestionar el machismo y promover relaciones igualitarias.

Rodadas motociclistas y en patines

Además de las concentraciones, se tienen contemplados dos recorridos recreativos que podrían ocasionar afectaciones en diferentes vialidades.

– Rodada motociclista BANDAI.2s Ciudad de México

Horario: durante el día.

Salidas: avenida Guelatao y calzada General Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, así como calzada de la Viga número 44, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: por definir.

Motivo: recibir a un cantante de rap.

Aforo estimado: 60 personas.

– Rodada en patines por el cuarto aniversario de Octos Rolles

Horario: 20:30 horas.

Punto de reunión: kiosco de la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: sin definir.

Aforo estimado: 30 personas.

La rodada en patines podría ocasionar presencia de participantes en las inmediaciones de la Alameda Central y calles del primer cuadro de la ciudad.

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