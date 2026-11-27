Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el Día de Acción de Gracias para lanzar nuevos ataques contra liberales, inmigrantes y una agencia de su propio Gobierno. A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario difundió acusaciones contra distintos sectores.

La publicación apareció mientras millones de familias estadounidenses se reunían para celebrar una de las festividades más importantes del país. Trump, por su parte, pasó el día con su familia en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, Florida.

¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos los patriotas estadounidenses que han trabajado tan duro para hacer que nuestro país sea grande!

Trump critica a liberales e inmigrantes durante Acción de Gracias

En un mensaje, el presidente republicano utilizó el saludo tradicional de la festividad para cuestionar a quienes, según él, han llevado a Estados Unidos hacia una postura de izquierda radical.

También lanzó acusaciones contra personas que relacionó con presuntos fraudes, delitos y acciones que, afirmó, afectan al país.

Entre sus señalamientos, Trump:

Acusó a integrantes de su propio Gobierno de falsificar datos económicos de Estados Unidos .

. Advirtió sobre supuestos intentos de imponer la ley religiosa musulmana.

Afirmó que existen planes para redistribuir por la fuerza propiedades privadas.

Lanzó acusaciones contra inmigrantes y personas de ascendencia somalí, a quienes describió como desempleados o criminales.

Algunas de ellas, además, retoman argumentos que ha utilizado anteriormente en sus declaraciones públicas.

Trump cuestiona datos económicos de su propio Gobierno

Uno de los puntos que llamó la atención del mensaje fue la acusación contra la Oficina de Análisis Económico (BEA), organismo del Departamento de Comercio encargado de elaborar estadísticas económicas oficiales. Trump cuestionó la confiabilidad de los datos económicos estadounidenses, aunque no identificó pruebas que demostraran una manipulación.

El presidente también aprovechó la publicación para defender sus proyectos de remodelación de la Casa Blanca. Aseguró que periodistas y ciudadanos habían malinterpretado las obras que impulsa en la residencia presidencial.

Republicanos pierden terreno tras elecciones intermedias

El mensaje de Trump también llega después de los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió importantes pérdidas. Como consecuencia, los republicanos cederán el control de ambas cámaras del Congreso en enero, lo que representa un nuevo escenario político para la administración del mandatario.

Mientras tanto, Trump pasó Acción de Gracias en Florida y tenía previsto comunicarse telefónicamente con integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la jornada.

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