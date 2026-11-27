El Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para reducir los tiempos de los juicios relacionados con divorcios, custodia, pensiones alimenticias, adopciones y protección de menores. Según mencionaron, la propuesta busca modificar los procesos que actualmente pueden prolongarse durante años y afectar a las familias.

La iniciativa fue presentada durante la mañanera del 26 de noviembre, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, explicaron los cambios planteados para agilizar la justicia familiar.

Esta mañana acompañé a la Presidenta @Claudiashein y a la Secretaría de las Mujeres @LauraI_Castillo en la presentación de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: una justicia familiar más rápida, que protege a las mujeres y escucha a niñas y niños.… pic.twitter.com/MRa3qQVXID — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 26, 2026

Reforma busca acelerar juicios familiares y proteger a menores

Arturo Zaldívar explicó que 4 de cada 10 asuntos que llegan a los juzgados corresponden a conflictos familiares. En 2024 se registraron más de 905 mil casos de este tipo.

Recibimos en la @Mx_Diputados la iniciativa de la Presidenta @Claudiashein en materia de divorcio, adopción, protección de niñas, niños y adolescentes y violencia vicaria. Propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y dos leyes generales. La… pic.twitter.com/A8OLhziEQW — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 26, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que uno de los objetivos es evitar que los procedimientos judiciales se prolonguen durante años, especialmente cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, añadieron que la reforma plantea atender cinco áreas principales.

Divorcios y pensiones alimenticias

En los procedimientos de divorcio se propone que la disolución del matrimonio pueda decretarse en una sola audiencia. Además, desde el inicio se establecerían medidas provisionales relacionadas con:

Pensión alimenticia.

Custodia de hijas e hijos.

Uso de la vivienda familiar.

La propuesta también busca evitar que los deudores alimentarios oculten sus ingresos o patrimonio. Para ello, los jueces podrían consultar información del SAT y de instituciones financieras para conocer su capacidad económica real.

Protección contra la violencia vicaria

Otro de los cambios contempla medidas de protección en un plazo de 24 horas para casos de violencia vicaria. Entre ellas se encuentra la restitución de hijas e hijos cuando corresponda, además de prohibir la conciliación forzada entre las víctimas y sus agresores.

Zaldívar también señaló que se busca frenar las demandas consecutivas utilizadas para hostigar a las madres y prolongar los procedimientos judiciales.

Adopciones y protección de menores

La iniciativa plantea crear un juicio especial por abandono para agilizar los procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia. Actualmente, se estima que entre 25 mil y 35 mil menores viven en estos espacios.

Entre las medidas propuestas están:

Audiencia en un plazo de 25 días en juicios especiales por abandono.

Entrega voluntaria segura, sin sanciones.

Certificados de idoneidad para adopción en un máximo de 45 días.

Sheinbaum reconoció que muchas familias interesadas en adoptar enfrentan procesos burocráticos que pueden extenderse durante años.

Notificaciones y matrimonio infantil

La reforma también propone reducir a cinco días el plazo para notificar los juicios que involucren derechos de niñas y niños. Asimismo, contempla un procedimiento expedito para declarar la nulidad de los matrimonios infantiles.

De esta manera, la iniciativa busca hacer más rápidos los procesos de justicia familiar y reducir las afectaciones que los conflictos legales pueden generar en menores y sus familias.

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