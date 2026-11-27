Importante brindar apoyo a las personas en situación de calle

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) emitió una serie de recomendaciones ante el pronóstico de lluvias fuertes y bajas temperaturas para este viernes y sábado, debido a los efectos de la primera tormenta invernal.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pidió a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también existe la posibilidad de caída de aguanieve.

¿A qué hora comenzarán las lluvias en CDMX?

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, explicó que se prevén lluvias a partir de las 15:00 horas del viernes, las cuales podrían continuar hasta la tarde del sábado.

Se estima una acumulación de entre 50 y 70 milímetros de lluvia. Según el funcionario, podrían ser las precipitaciones más fuertes del año y resultarían atípicas para esta temporada.

Como parte del Operativo Tlaloque 2.0, las autoridades desplegarán equipos de emergencia en 52 puntos de la capital identificados por presentar problemas de encharcamientos.

Prevén bajas temperaturas y posible caída de aguanieve

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que podría registrarse caída de aguanieve o nieve en las zonas altas del sur y poniente de la CDMX, durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

Para estos días se pronostican las siguientes condiciones:

Temperaturas máximas de 8 a 13 °C.

Temperaturas mínimas de -2 a 6 °C.

Posible caída de aguanieve o nieve en zonas altas.

Para el domingo se espera que el cielo se despeje, aunque podrían registrarse heladas durante el amanecer.

Recomendaciones ante las lluvias y el frío en CDMX

Protección Civil capitalina compartió las siguientes recomendaciones para la población:

Abrigarse bien y cubrir nariz y boca.

Evitar el uso de anafres o braseros.

En caso de utilizarlos, mantenerlos en espacios ventilados.

Evitar cruzar corrientes de agua.

No tirar basura para prevenir inundaciones.

Clara Brugada también destacó la importancia de brindar apoyo a las personas en situación de calle, facilitando su traslado a espacios donde puedan resguardarse del frío.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social informó que está preparada para brindar atención inmediata a las familias en caso de que se registren afectaciones por las condiciones meteorológicas.

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