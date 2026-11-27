La sobrerrepresentación en el Congreso vuelve al centro del debate por los criterios utilizados para asignar las diputaciones plurinominales. En 2024, la coalición de Morena obtuvo 364 de las 500 curules de la Cámara de Diputados, tras aplicarse un cálculo por partido y no por alianza.

En su participación semanal con Uno TV, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, explicó las diferencias entre ambos criterios y sus consecuencias en la distribución de espacios legislativos.

Sobrerrepresentación en el Congreso: ¿cómo funciona?

El especialista señaló que el objetivo de los diputados de representación proporcional es que la distribución de curules sea lo más cercana posible al porcentaje de votos que recibe cada fuerza política.

Explicó que la Constitución mexicana establece dos principios para la integración de la Cámara de Diputados:

Ningún partido político puede tener más de 300 diputados.

Cada partido puede tener hasta ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación, salvo las excepciones constitucionales.

El debate, explicó Elizondo, surge por la manera en que las autoridades electorales consideran a los partidos que participan en coaliciones.

Según el investigador, para acceder al reparto de diputaciones plurinominales se les considera como alianza, mientras que para calcular la sobrerrepresentación se les toma en cuenta de manera individual.

¿Qué diferencia hay entre calcular por partido o coalición?

Elizondo Mayer-Serra explicó que el criterio aplicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y validado por el Tribunal Electoral permite que cada partido de una coalición tenga su propio margen de sobrerrepresentación.

En 2024, este mecanismo permitió que la alianza encabezada por Morena alcanzara el 72.8% de las curules de la Cámara de Diputados.

El investigador recordó que la sobrerrepresentación también se presentó en elecciones anteriores. En 2018, la coalición encabezada por Morena obtuvo el 45% de los votos válidos y el 61% de los espacios legislativos, de acuerdo con las cifras que expuso.

¿Quién puede cambiar el criterio de sobrerrepresentación?

El Consejo General del INE tendría que votar una eventual modificación del criterio utilizado para distribuir las diputaciones de representación proporcional.

Durante el análisis se recordó que, entre 1996 y 2003, las autoridades electorales consideraban por igual a partidos y coaliciones para la asignación de plurinominales.

Elizondo señaló que el punto central del debate es cómo contabilizar a las alianzas y qué efectos tiene esa decisión en la integración de la Cámara de Diputados y en la posibilidad de alcanzar una mayoría constitucional.

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