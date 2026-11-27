Motociclistas salen proyectados tras chocar con autos. Foto: C5

Dos accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados motociclistas dejaron personas gravemente lesionadas en las alcaldías Azcapotzalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México. Los percances quedaron registrados en video y muestran cómo los ocupantes de las motocicletas salieron proyectados tras impactar contra automóviles.

Motociclistas salen proyectados tras choque en Azcapotzalco

Las imágenes muestran el momento en que la motocicleta impacta contra un automóvil. Debido a la fuerza del choque, sus ocupantes salen disparados y caen sobre el pavimento.

El accidente ocurrió en cuestión de segundos. La grabación permite observar que los motociclistas no lograron evitar el impacto.

Tras el percance, elementos del C5 dieron aviso a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar.

Paramédicos llegaron para brindar atención a las personas lesionadas. De acuerdo con la información disponible, una de ellas fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Otro motociclista resulta gravemente lesionado en Benito Juárez

Un segundo accidente ocurrió en la colonia Álamos, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

En este caso, un motociclista chocó contra un automovilista y salió proyectado por el impacto. El conductor de la motocicleta también resultó gravemente lesionado.

El video muestra cómo el motociclista pierde el control tras la colisión y termina sobre el pavimento.

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