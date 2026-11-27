CDMX y Edomex amanecerán con frío y lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Este viernes 27 de noviembre, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecerán con ambiente frío y lluvias ligeras. Durante la tarde y noche se prevén precipitaciones de mayor intensidad, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México.

El pronóstico indica que habrá cielo nublado y ambiente de frío a muy frío, acompañado de bancos de niebla en algunas zonas. En la capital del país, la temperatura máxima apenas alcanzaría los 14 grados.

Lluvias fuertes y posible caída de nieve en el Valle de México

Durante la tarde y noche de este viernes se esperan lluvias puntuales intensas en el Estado de México, principalmente en las regiones oeste y suroeste, así como lluvias muy fuertes en la Ciudad de México.

Los acumulados de lluvia previstos en 24 horas son:

Estado de México: de 75 a 150 milímetros.

de 75 a 150 milímetros. Ciudad de México: de 50 a 75 milímetros.

Estas precipitaciones podrían provocar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones.

También se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México, donde se espera ambiente de frío a muy frío.

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¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este viernes?

El ambiente frío estará acompañado de temperaturas máximas inferiores a los 15 grados tanto en la Ciudad de México como en Toluca.

Ciudad de México:

Temperatura mínima: de 8 a 10 °C.

Temperatura máxima: de 12 a 14 °C.

Toluca, Estado de México:

Temperatura mínima: de 4 a 6 °C.

Temperatura máxima: de 9 a 11 °C.

Prevén rachas de viento de hasta 40 km/h

Además de las bajas temperaturas y las precipitaciones, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde y noche de este viernes 27 de noviembre.

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