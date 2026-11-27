Chichén Itzá pierde 206 mil visitantes; comerciantes reportan pérdidas
La zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, registra una caída del 13.4% en la afluencia turística, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Entre enero y agosto de 2026, el sitio recibió un millón 338 mil 700 visitantes, 206 mil menos que durante el mismo periodo de 2025. La disminución ha provocado afectaciones económicas entre comerciantes, restauranteros y operadores turísticos.
¿Por qué ha disminuido el turismo en Chichén Itzá?
Raúl Paz, subsecretario de Turismo de Desarrollo Sustentable, reconoció la reducción en el número de visitantes, aunque señaló que esta situación no es exclusiva de la zona arqueológica.
La actividad turística de Quintana Roo también repercute en la llegada de visitantes a Chichén Itzá, debido a la participación de las agencias de viajes de ese estado.
“Actualmente entre el 80 y 85% de las ventas que se tienen en Chichén Itzá corresponden a agencias mayoristas de Quintana Roo”, explicó el funcionario.
La disminución también ha afectado a operadores turísticos de Quintana Roo, quienes reportan haber pasado semanas sin trabajo.
“Pues nos pagan por viajes. O sea, si hay viajes, ganamos. Si no, no ganamos. Y pues eso es lo que nos afecta”, señaló Valentín Quiroz, operador turístico.
Comerciantes de Yucatán reportan pérdidas de hasta 40%
En Pisté, Yucatán, restauranteros y comerciantes reportan afectaciones económicas de hasta un 40%, como señaló Marilyn Doroteo, encargada del restaurante Las Mestizas.
Los comerciantes también señalaron que, con el nuevo acceso a Chichén Itzá, algunos autobuses llegan directamente a la zona arqueológica, sin detenerse en establecimientos que anteriormente formaban parte de sus recorridos.
Chichén Itzá registra mayor caída turística entre junio y agosto
Las cifras sobre la afluencia turística muestran una disminución más pronunciada durante los meses de junio a agosto de 2026.
- Enero a agosto: caída del 13.4% en el número de visitantes.
- Junio a agosto: disminución del 15.6% respecto al mismo periodo de 2025.
- Afectaciones económicas en Pisté: de hasta 40%.
Ante este panorama, las esperanzas están puestas en la temporada vacacional de diciembre, con la expectativa de recuperar parte de los ingresos perdidos.
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