¡Viernes helado! Lluvia y posible caída de nieve o aguanieve en estos estados
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en 31 estados de México y temperaturas bajo cero debido al frente frío 8 y la primera tormenta invernal este viernes 27 de noviembre.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 31 estados de la República Mexicana tendrán lluvias este viernes 27 de noviembre, como parte del frente frío 8 y la primera tormenta invernal.
La masa de aire ártico provocará bajas temperaturas este viernes, por lo que se prevé que pueda caer nieve o aguanieve en algunas entidades.
¿Dónde lloverá este viernes 27 de noviembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Estado de México
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Quintana Roo
- Campeche
- Yucatán
Posible caída de nieve o aguanieve
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 27 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 °C: Michoacán
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- –5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
- 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Vientos de 90 a 100 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Vientos de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Sonora
- Oleajes de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Baja California
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de -3 a 5 °C y máxima de 7 a 12 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente frío y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de -2 a 6 °C y máxima de 8 a 13 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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