Frío en el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 31 estados de la República Mexicana tendrán lluvias este viernes 27 de noviembre, como parte del frente frío 8 y la primera tormenta invernal.

La masa de aire ártico provocará bajas temperaturas este viernes, por lo que se prevé que pueda caer nieve o aguanieve en algunas entidades.

¿Dónde lloverá este viernes 27 de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Quintana Roo

Campeche

Yucatán

Posible caída de nieve o aguanieve

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 27 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Michoacán

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 90 a 100 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Vientos de 50 a 70 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Sonora

: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Sonora Oleajes de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de -3 a 5 °C y máxima de 7 a 12 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes.

Mínima de -3 a 5 °C y máxima de 7 a 12 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente frío y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de -2 a 6 °C y máxima de 8 a 13 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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