José Woldenberg y Jacqueline Peschard, exconsejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar los criterios de asignación de diputaciones plurinominales para evitar una nueva sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Durante el foro “La representación proporcional en México”, realizado el 26 de noviembre, cuestionaron la interpretación legal que, señalaron, permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría que limita la participación de las minorías.

Los exconsejeros electorales plantearon que el límite de sobrerrepresentación se aplique por coalición y no por partido político, con el objetivo de recuperar el diálogo legislativo.

José Woldenberg pidió revisar las reformas electorales de 1996 y 2007 para aclarar cómo debe interpretarse la norma.

“Este propio instituto modificó el reglamento para la asignación de plurinominales, eso de ninguna manera invalida lo que dice la Constitución”, expresó.

Por su parte, Jacqueline Peschard consideró que la integración de la Cámara de Diputados tras las elecciones de 2024 redujo la capacidad de deliberación.

“Las minorías saben que no tienen la menor posibilidad de ser escuchadas por la coalición mayoritaria”, señaló.

Especialistas cuestionan intercambio de diputados entre partidos

Durante el foro, especialistas también solicitaron modificar las reglas de las coaliciones electorales para evitar transferencias de curules entre partidos que no reflejen la voluntad ciudadana.

Sergio Arturo Bárcena Juárez, del Tecnológico de Monterrey, señaló que, durante la sesión constitutiva del 29 de agosto de 2024, la Gaceta registró 60 diputados del Partido Verde y 47 del PT, mientras que otros 21 pasaron a Morena.

“Están intercambiando estampitas del mundial como si fueran distritos o distritos como si fueran estampitas”, expresó.

Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, pidió que prevalezca el voto ciudadano sobre los acuerdos entre partidos, mientras que Mariana Calderón, de Litigio Estratégico, cuestionó la falta de conocimiento de los electores sobre los detalles de las coaliciones.

¿Cuándo discutirá el INE la sobrerrepresentación?

El próximo lunes 30 de noviembre, el Consejo General del INE discutirá si el límite de sobrerrepresentación debe aplicarse por partido político o por coalición.

Peschard sostuvo que el Consejo General debe asumir su responsabilidad en esta decisión, mientras que Espinosa señaló que la autoridad electoral tiene facultades para acotar lo que considera una distorsión en la representación legislativa.

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