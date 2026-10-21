Imágenes: Toluca se viste de Día de Muertos con túnel de cempasúchil y catrinas

Toluca luce túnel de cempasúchil y catrinas por Día de Muertos. Fotos: Cuartoscuro

Toluca, Estado de México (Edomex), ya luce decoraciones alusivas al Día de Muertos, con un túnel de flores de cempasúchil, figuras monumentales de catrinas y calaveras, réplicas de tumbas y adornos elaborados con materiales reciclados. Los espacios públicos del centro de la capital mexiquense, entre ellos la Plaza González Arratia, los Portales y el Jardín Zaragoza, se preparan para recibir a visitantes durante una de las temporadas más representativas de las tradiciones mexicanas.

La decoración transforma distintos puntos de la ciudad con elementos que combinan flores, artesanías y figuras relacionadas con la festividad. Entre los atractivos se encuentran calaveras vestidas de mariachi, personajes con trajes típicos y representaciones de animales, además de instalaciones que retoman la imagen de los panteones y las ofrendas.

Las intervenciones buscan acercar a habitantes y turistas a las costumbres del Día de Muertos en Toluca, mediante espacios para recorrer, observar y fotografiar los adornos instalados en calles, plazas y jardines.

Túnel de cempasúchil y catrinas adornan el centro de Toluca

Uno de los puntos que concentra la atención es la Plaza González Arratia, donde se instaló un túnel decorado con flores de cempasúchil, una de las plantas más asociadas con las celebraciones del Día de Muertos. Su color amarillo y anaranjado contrasta con las demás figuras colocadas para ambientar el espacio.

En las inmediaciones, los Portales de Toluca también se suman a la decoración de temporada. Los adornos florales acompañan la actividad comercial y cultural del centro, donde la Feria del Alfeñique reúne a artesanos que ofrecen dulces y figuras tradicionales.

Otro espacio intervenido es el andador Constitución, que luce elementos relacionados con la celebración y ha sido ambientado como el andador de La Soledad. En distintos puntos se pueden observar figuras monumentales de catrinas y calaveras, así como réplicas de tumbas vinculadas con la imagen del Panteón de La Soledad.

La decoración incluye representaciones de esqueletos con atuendos de mariachi y vestimenta típica mexicana, además de calaveras con formas de animales. Estas figuras aportan variedad a los recorridos y muestran distintas maneras de representar la festividad.

En la Feria del Alfeñique hay dulces típicos de Día de Muertos. Fotos: Cuartoscuro

Jardín Zaragoza luce adornos hechos con materiales reciclados

La preparación de los espacios públicos también incluye propuestas de reutilización de materiales. Personal de la Dirección de Servicios Públicos de Toluca instaló mobiliario urbano en el Jardín Zaragoza, elaborado con neumáticos usados, botellas y madera.

Para crear estas piezas se aprovecharon troncos de árboles retirados de Paseo Colón, junto con otros materiales recuperados. Con ellos se diseñaron elementos decorativos y funcionales, entre los que se encuentran jardineras para flores de cempasúchil, juegos, mesas, jarrones, catrinas y catrines.

La iniciativa incorpora el reciclaje a la decoración de temporada y da un nuevo uso a materiales que, de otra manera, podrían desecharse. Al mismo tiempo, convierte el jardín en otro punto de interés para quienes recorren Toluca durante las celebraciones.

Estas instalaciones se suman a los adornos del centro de la ciudad y amplían los espacios en los que se pueden encontrar motivos alusivos al Día de Muertos, desde figuras tradicionales hasta mobiliario intervenido con elementos de la festividad.

Calaveras y adornos elaborados con materiales reciclados. Fotos: Cuartoscuro

Feria del Alfeñique: dulces y artesanías en los Portales de Toluca

La Feria del Alfeñique es otro de los referentes de esta temporada en Toluca. En los Portales, artesanos exhiben y venden figuras elaboradas con azúcar, entre ellas calaveras, además de dulces de chocolate y otras creaciones vinculadas con las ofrendas mexicanas.

El alfeñique es una artesanía comestible que se prepara con una pasta de azúcar moldeada y decorada a mano. Sus figuras forman parte de los elementos tradicionales que las familias colocan en los altares para recordar a sus seres queridos fallecidos en Día de Muertos.

La oferta de la feria incluye también artículos como papel picado, velas y otros productos utilizados en las ofrendas. De esta manera, el recorrido por el centro permite encontrar tanto decoraciones monumentales como piezas artesanales relacionadas con las costumbres de estas fechas.

La actividad de los comerciantes y artesanos forma parte de una tradición que cada año reúne a visitantes interesados en adquirir dulces típicos y conocer las expresiones culturales de la capital mexiquense.

Día de Muertos en Toluca: así lucen sus panteones. Fotos: Cuartoscuro

Panteones de Toluca listos para el Día de Muertos

La conmemoración también se vive en los cementerios. Desde finales de septiembre, panteones de la zona norte de Toluca, como el de San Pablo Autopan, comenzaron a recibir a personas que acudieron a limpiar y arreglar las tumbas de sus familiares.

Entre quienes participan en estas labores se encuentran adultos mayores, quienes colocaron flores de cempasúchil y realizaron trabajos de mantenimiento en las sepulturas para prepararlas para las celebraciones de Día de Muertos.

Estas visitas forman parte de las prácticas con las que las familias mantienen el vínculo con sus difuntos y preparan los espacios para el Día de Muertos. La colocación de flores y la limpieza de las tumbas se suman a las ofrendas y demás expresiones con las que se recuerda a quienes fallecieron.

Las celebraciones en Toluca abarcan distintos ámbitos: desde los adornos instalados en plazas y jardines hasta la actividad artesanal de la Feria del Alfeñique y las visitas a los panteones. Las flores, las calaveras y las catrinas se convierten en parte del paisaje urbano durante una temporada dedicada a preservar y compartir las tradiciones mexicanas.

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