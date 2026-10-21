Bloqueo en la México-Toluca hacia la CDMX cumple más de 18 horas

Bloqueo en la México-Toluca cumple más de 18 horas. Foto: Reporte Vial Edomex

El bloqueo en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 48+200, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), cumplió más de 18 horas este miércoles 21 de octubre, luego de que manifestantes iniciaran la protesta el martes a las 11:00 horas para exigir que se agilice la búsqueda de personas desaparecidas. Ante la afectación vial, los inconformes permiten el paso de vehículos en un carril durante 10 minutos cada hora, mientras que las autoridades recomiendan atender las indicaciones del personal vial y considerar rutas alternas.

La protesta es encabezada principalmente por mujeres que solicitan avances en las labores de búsqueda de personas desaparecidas. La movilización mantiene afectada la circulación en esta vía que conecta al Valle de Toluca con la capital del país.

La apertura intermitente de un carril permite que algunos vehículos avancen durante periodos limitados, pero el tránsito continúa condicionado por la manifestación. Por ello, quienes se dirigen a la CDMX deben tomar en cuenta posibles demoras y revisar las condiciones de circulación antes de salir.

¿Dónde está el bloqueo en la México-Toluca?

La afectación se localiza en la Carretera Federal México-Toluca, kilómetro 48+200, con dirección a la CDMX. El cierre comenzó el martes 20 de octubre, a las 11:00 horas, y se prolongó durante la noche y la madrugada de este miércoles continuando hasta este momento.

Los manifestantes mantienen la protesta para exigir que se agilicen las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Entre quienes participan predominan mujeres, de acuerdo con la información proporcionada sobre la movilización.

Como medida para permitir el avance de los automovilistas, los inconformes abren un carril durante 10 minutos cada hora. Este esquema de paso intermitente provoca que la circulación dependa de los momentos en que se permite el tránsito, por lo que los conductores pueden enfrentar tiempos de espera altos ya que las filas de tránsito en este momento son kilométricas.

Hasta la información disponible, no se ha precisado una hora para la liberación total de la carretera. La continuidad del bloqueo dependerá del desarrollo de la manifestación y de los acuerdos que, en su caso, se alcancen con las autoridades.

🔄 ACTUALIZACIÓN VIAL



​Se mantiene bloqueo por manifestantes en la Carretera Federal México-Toluca, km 48+200 (dirección CDMX).



​🚘 Rutas alternas:



• Autopista Toluca-Naucalpan



• Carretera Estatal Tenango-La Marquesa



​Atienda indicaciones del personal en sitio.… pic.twitter.com/FnIWJ7b4fp — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 21, 2026

Rutas alternas por el bloqueo en la México-Toluca

Ante el cierre parcial de la carretera México-Toluca hacia la CDMX, se recomienda considerar las siguientes opciones para evitar el tramo afectado:

Autopista Toluca-Naucalpan: puede considerarse como una vía alternativa para trasladarse desde la zona de Toluca hacia otros puntos del Valle de México. Antes de tomarla, conviene verificar las condiciones de circulación y el trayecto hasta el destino final

puede considerarse como una vía alternativa para trasladarse desde la zona de Toluca hacia otros puntos del Valle de México. Antes de tomarla, conviene verificar las condiciones de circulación y el trayecto hasta el destino final Carretera estatal Tenango-La Marquesa: es otra de las opciones señaladas ante la afectación vial. Los conductores deben revisar si resulta conveniente para su recorrido y confirmar las condiciones del camino

La utilidad de cada alternativa dependerá del punto de salida, el destino y la carga vehicular. Por ello, se recomienda consultar aplicaciones de navegación y los reportes viales antes de elegir una ruta.

Las autoridades también solicitan a los automovilistas atender las indicaciones del personal vial en el sitio, conducir con precaución y evitar maniobras que puedan incrementar el congestionamiento.

#AlMomento ⛔🚶‍♀️🚶‍♂️

Asentamiento vial sobre la carretera #México – #Toluca a la altura de la Plaza Sendero ,con dirección #CDMX ,debido a la presencia de un grupo de manifestantes.#EvitaLaZona



Imagen de #RRSS pic.twitter.com/z78kU0mnqe — Reporte Vial del Estado de México (@SSEM_VialEdomex) October 21, 2026

¿Qué exigen los manifestantes en la México-Toluca?

La principal demanda de quienes mantienen el bloqueo es que se agilice la búsqueda de personas desaparecidas. La protesta se ha prolongado durante más de 18 horas y mantiene interrumpida parcialmente la circulación hacia la capital.

La apertura temporal de un carril busca permitir el avance de los vehículos. Por el momento, la recomendación para quienes se dirigen a la CDMX es anticipar sus traslados, valorar las rutas alternas y seguir las instrucciones de las autoridades viales hasta que se restablezca la circulación habitual.

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