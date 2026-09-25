Agresión de padre a su hija queda registrada por cámaras de seguridad en Jalisco

Agresión fue captada en video. Foto: Cuartoscuro

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre golpeó a su hija, una joven de 23 años a la que sometió y, en más de una ocasión, lanzó al piso luego de golpearla y jalarle el cabello.

La agresión, según reportes, se habría registrado en una vivienda de la colonia Jardines del Sauz, en Guadalajara, Jalisco.

En menos de un minuto, el hombre agredió a la joven, quien trató de defenderse. De acuerdo con las imágenes, la discusión escaló y estalló la violencia cuando el sujeto se le acercó amenazando a la joven antes de soltar el primer golpe.

Después, la tomó del cabello mientras lanzaba golpes y termina derribándola al piso. Tras la primera caída, la joven se pone de pie; sin embargo, el agresor volvió a someterla hasta llevarla al suelo nuevamente.

Aunque la discusión no terminó ahí, pues al ponerse de pie la joven recrimina verbalmente a su agresor:

“¿Estás loco?”.

Luego de la frase, la joven se lanza contra el hombre, quien lanza un manazo que hace retroceder a la mujer y comienza, otra vez, una oleada de agresiones más que incluyeron, aparentemente, puñetazos que tendrían como destino el rostro de la víctima.

“No me pegues”, repetía el sujeto mientras lanzaba golpeas a su hija.

Finalmente, el sujeto derriba a la joven y se aleja. Al final de la agresión, la víctima asegura estar cansada de la situación.

“Estás loco. Me tienes harta”, gritó la víctima de violencia

El video, que circula en redes sociales, ha desatado la indignación de los cibernautas.

¿Por qué inició la agresión?

Según se deduce del video, la agresión comenzó después de que la joven se negara a levantar algo del piso. En esos momentos, el padre la amenaza con lo que parece ser un un cuchillo. Después, comienza la agresión física.

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