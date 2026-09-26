Polo deja inundaciones en zona hotelera de Puerto Vallarta

Zona hotelera de Puerto Vallarta registró inundaciones. Foto: Adolfo Torres. UnoTV

La zona hotelera de Puerto Vallarta registró inundaciones este viernes debido a las lluvias asociadas al paso del huracán Polo frente a las costas de Jalisco.

Las principales afectaciones se concentraron en las colonias Las Glorias, Versalles y Díaz Ordaz, donde el agua pluvial rebasó los niveles de las banquetas en múltiples vialidades urbanas.

La contingencia vial se agravó a consecuencia del colapso del sistema de drenaje sanitario, lo que provocó el brote de aguas negras que se mezclaron con la corriente en la vía pública.

El punto crítico de la emergencia se ubicó en la colonia Las Glorias, donde la obstrucción de la boca de tormenta que desemboca hacia la playa, a un costado de los hoteles Pelícanos y Canto del Sol, elevó el nivel del agua hasta ingresar a locales comerciales.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al área para bloquear el paso vehicular entre Plaza Genovesa y Villas Vallarta.

Las cuadrillas de rescate mantuvieron el acordonamiento en el polígono comercial para evitar que el oleaje generado por el tránsito de vehículos empujara el agua hacia los inmuebles.

El nivel del agua subió rápidamente hasta alcanzar los establecimientos debido al taponamiento en la salida hacia la playa.

Las autoridades municipales activaron a personal de Obras Públicas para realizar la limpieza de la infraestructura de desagüe en Las Glorias.

Se recomendó a la población evitar transitar por la avenida Francisco Medina Ascencio y las calles de Versalles mientras concluyen los trabajos de desazolve.

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