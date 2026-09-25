Fiscalía descarta reclutamiento de cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan; investigan privación de la libertad

Fiscalía de Jalisco. Foto: Uno TV

Este jueves, la Fiscalía de Jalisco descartó preliminarmente que los cuatro jóvenes desaparecidos el pasado 14 de septiembre en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, hayan sido reclutados por el crimen organizado.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que la principal línea de investigación apunta a una privación de la libertad con medios violentos, luego de que se reportara una balacera en el lugar donde fueron vistos por última vez.

Jóvenes desaparecidos en Arenales Tapatíos

Blanca Trujillo, vicefiscal en Personas Desaparecidas, explicó que el caso presenta características distintas a las de un posible reclutamiento criminal. “Reclutados no. El reclutamiento opera de manera distinta”, señaló la funcionaria, quien agregó que en la finca los peritos encontraron indicios que apuntan a que un grupo armado privó de la libertad a las víctimas con violencia.

Asimismo, se confirmó que las cuatro víctimas son adultas y mayores de 18 años. Hasta ahora, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para establecer qué ocurrió antes y durante su desaparición.

Fiscalía analiza casquillos y mancha hemática

Tras la agresión registrada en la finca, peritos procesaron la escena y localizaron 20 casquillos calibre 9 milímetros. A su vez, las autoridades encontraron un indicio de sangre, el cual peritos forenses ya analizan para determinar si corresponde a alguno de los cuatro jóvenes desaparecidos.

La vicefiscalía también revisa posibles amenazas previas, problemas personales y laborales, así como las actividades que realizaban los jóvenes antes de su desaparición. Entre los elementos revisados se encuentran además algunas publicaciones en redes sociales realizadas por ellos mismos, las cuales forman parte de las líneas de investigación.

De esta manera, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para determinar quiénes participaron en la posible privación de la libertad y establecer el paradero de los cuatro jóvenes.

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