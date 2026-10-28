Balean antigua casa de campaña de Rocha Moya en Culiacán

Balean inmueble ligado a Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro.

Un grupo armado atacó a balazos un inmueble que anteriormente funcionó como casa de campaña de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La agresión ocurrió en la colonia Chapultepec, en Culiacán, y dejó daños en la fachada y varios vehículos.

¿Dónde se ubica el inmueble?

El inmueble se ubica sobre la calle Francisco Márquez, donde las detonaciones causaron temor entre los vecinos. Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias para recabar indicios e iniciar las investigaciones.

Elementos del Ejército Mexicano también llegaron al lugar para verificar la situación.

Ataque deja daños en vehículos; un Toyota Supra recibió impactos

Entre los vehículos afectados se encuentra un automóvil deportivo Toyota Supra rojo, que presentó impactos de bala en el parabrisas y el cofre. La agresión también provocó daños en la fachada del inmueble y en otras unidades que estaban en el interior.

En los alrededores se encuentran la galería de arte El Vórtice, la Casa de la Cultura Jurídica de Culiacán, el despacho Empresarios en Seguros, el salón Escobosa Banquetes, el despacho contable Brígido Cuadras Contador y el negocio de mariscos Punto Culichi.

El inmueble habría sido utilizado anteriormente como casa de campaña y centro de operaciones políticas del también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Antecedente de otro ataque contra una propiedad de Rocha Moya

El 9 de mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó un ataque armado contra una vivienda ubicada en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia Las Quintas, también atribuida al gobernador con licencia.

El secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, informó en un comunicado en video que el inmueble llevaba más de diez años deshabitado y que no se reportaron personas heridas.

Acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia

Los ataques ocurren en medio de la situación política y legal que enfrenta Rocha Moya. El 29 de abril de 2026, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la DEA, Terry Cole, anunciaron una acusación formal contra el mandatario con licencia y otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y armas.

Según el documento judicial, los acusados habrían conspirado con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para introducir narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Estas imputaciones corresponden a acusaciones judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

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