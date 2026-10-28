La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de octubre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 28 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 28 de octubre de 2026
Sheinbaum deslinda nuevamente a Guadalupe Taddei de Morena “Ella inició en 2014 en actividades electorales, en Sonora, con Padrés”
Claudia Sheinbaum resume la inversión en el plan de saneamiento de agua de Guadalajara: “Son 14 mil 500 millones de pesos del gobierno federal y casi 11 mil que aporta el Gobierno del estado”. Aclara también: “No va venir etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que formará parte de la partida que decida la Conagua”
Efraín Morales, director de la Conagua, añadió las obras de agua que realiza el gobierno federal para contribuir a la solución de la problemática en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Se prevé la construcción de dos nuevos acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar con una inversión estimada de 5 mil 200 millones de pesos.
México y Jalisco acuerdan la inversión de 25 mil millones de pesos para la infraestructura necesaria para llevar agua de calidad a las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que prevé la construcción de nuevos acueductos.
Anunció la creación de una Comisión de Seguimiento para dar continuidad y celeridad a las obras.
Lemus anuncia inversión estatal de 10 mil 200 millones de pesos de recursos para sanear el gua de Guadalajara. Dicha inversión proviene “de ajustes presupuestales, por lo que no habrá deuda ni privatización ni incremento en el costo de las tarifa por agua”.
Pablo Lemus habla de la importancia de la obra que se edificó en Bahía de Banderas “es una solución de movilidad para los locales”.
Enlazan con Nayarit, inauguran una obra en la zona de Bahía de Banderas, sitio que hace frontera entre este estado y Jalisco.
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se encuentra en la conferencia el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se abordará el tema de la sobras de abasto y calidad de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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