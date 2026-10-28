La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de octubre de 2026

Efraín Morales, director de la Conagua, añadió las obras de agua que realiza el gobierno federal para contribuir a la solución de la problemática en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se prevé la construcción de dos nuevos acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar con una inversión estimada de 5 mil 200 millones de pesos.