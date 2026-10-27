Corte de agua afectará a 38 colonias de Culiacán el próximo jueves 29 de octubre
El corte de agua en Culiacán comenzará a las 6:00 horas del jueves 29 de octubre.
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) informó que el próximo jueves, 29 de octubre, habrá un corte de agua que afectará a38 colonias. A la ciudadana se le pide tomar precauciones para minimizar las afectaciones.
Corte de agua afectará a 38 colonias de Culiacán
El jueves de esta semana, la Japac realizará trabajos de renovación de transformadores en la Planta Potabilizadora Country. Para realizar estas tareas será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en 38 colonias de Culiacán.
Estas obras forman “parte de las acciones para fortalecer la infraestructura y garantizar condiciones adecuadas de operación”, expresó la Japac.
El corte de agua en Culiacán comenzará a las 6:00 horas del 29 de octubre y se estima que el servicio se normalizará un día después, el viernes 30 de octubre durante el amanecer.
Colonias afectadas por corte de agua en Culiacán
Las colonias de Culiacán que deberán tomar previsiones son:
- Adolfo López Mateos
- Aquiles Serdán
- Aria Country Residencial
- Cañadas
- Colinas del Rey
- Country Curts
- Country 3 Ríos
- Díaz Ordaz
- Dunas
- Ferrocarrilera
- Francisco Villa
- Fuentes del Valle
- Hemisferio
- Independencia
- Industrial El Palmito
- Infonavit Cañadas
- Infonavit Las Flores
- Jardínes de Tres Ríos
- Josefa Ortiz de Domínguez
- Las Flores
- Residencial Las Flores
- Las Moras
- Las Palmas
- Libertad
- Loma Linda
- Lomas del Boulevard
- Palermo
- Nouvo
- Pemex
- Residencial Santa Inés
- Rincón Las Palmas
- Rincón del Valle
- Royal Garden
- Ruiz Cortínes
- Salvador Alvarado
- San Carlos
- San Rafael
- Vallado Nuevo
“Una vez concluidos los trabajos, la recuperación del suministro será gradual, conforme se normalicen los niveles de almacenamiento y presión en la red de distribución”, expresó la Japac en un comunicado.
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