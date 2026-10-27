Corte de agua afectará a 38 colonias de Culiacán el próximo jueves 29 de octubre

Anuncian corte de agua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) informó que el próximo jueves, 29 de octubre, habrá un corte de agua que afectará a38 colonias. A la ciudadana se le pide tomar precauciones para minimizar las afectaciones.

Corte de agua afectará a 38 colonias de Culiacán

El jueves de esta semana, la Japac realizará trabajos de renovación de transformadores en la Planta Potabilizadora Country. Para realizar estas tareas será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en 38 colonias de Culiacán.

Estas obras forman “parte de las acciones para fortalecer la infraestructura y garantizar condiciones adecuadas de operación”, expresó la Japac.

El corte de agua en Culiacán comenzará a las 6:00 horas del 29 de octubre y se estima que el servicio se normalizará un día después, el viernes 30 de octubre durante el amanecer.

Colonias afectadas por corte de agua en Culiacán

Las colonias de Culiacán que deberán tomar previsiones son:

Adolfo López Mateos

Aquiles Serdán

Aria Country Residencial

Cañadas

Colinas del Rey

Country Curts

Country 3 Ríos

Díaz Ordaz

Dunas

Ferrocarrilera

Francisco Villa

Fuentes del Valle

Hemisferio

Independencia

Industrial El Palmito

Infonavit Cañadas

Infonavit Las Flores

Jardínes de Tres Ríos

Josefa Ortiz de Domínguez

Las Flores

Residencial Las Flores

Las Moras

Las Palmas

Libertad

Loma Linda

Lomas del Boulevard

Palermo

Nouvo

Pemex

Residencial Santa Inés

Rincón Las Palmas

Rincón del Valle

Royal Garden

Ruiz Cortínes

Salvador Alvarado

San Carlos

San Rafael

Vallado Nuevo

“Una vez concluidos los trabajos, la recuperación del suministro será gradual, conforme se normalicen los niveles de almacenamiento y presión en la red de distribución”, expresó la Japac en un comunicado.

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