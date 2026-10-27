Hallan cabeza humana en hielera dentro del Ayuntamiento de Mazatlán

Despliegan operativo en el Ayuntamiento de Mazatlán. Foto: Uno TV

Una cabeza humana fue localizada dentro de una hielera blanca abandonada en las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, durante las primeras horas de este martes 27 de octubre, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad estatales y municipales.

¿Cómo encontraron la cabeza humana en Mazatlán?

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que alrededor de las 6:00 horas recibió el reporte sobre un objeto sospechoso en las inmediaciones de la oficina de Ingresos del Palacio Municipal.

De acuerdo con el funcionario, los elementos encargados de vigilar el inmueble detectaron la hielera y notificaron a sus superiores, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Jacobo Guerrero precisó que los policías municipales no manipularon el recipiente, debido a los protocolos de seguridad que establecen evitar el contacto con objetos abandonados cuyo contenido se desconoce, ante el posible riesgo que puedan representar.

Despliegan operativo de seguridad en el Ayuntamiento de Mazatlán

Tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional se movilizó para reforzar la vigilancia en las inmediaciones del Ayuntamiento de Mazatlán y proteger tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que acuden a realizar trámites.

En un comunicado, la dependencia estatal aseguró que la situación se encontraba bajo control y que las actividades en la zona continuaban desarrollándose con tranquilidad.

Asimismo, confirmó que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes con apoyo de las corporaciones de seguridad.

¿Quién dejó la hielera en el Palacio Municipal de Mazatlán?

Hasta el momento, las autoridades no han informado quién o quiénes abandonaron la hielera blanca en las instalaciones del Ayuntamiento, cómo lograron ingresarla al inmueble ni a quién pertenecen los restos humanos localizados.

Tampoco se ha reportado la detención de personas relacionadas con estos hechos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa será la encargada de determinar las circunstancias del hallazgo y avanzar en las investigaciones.

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