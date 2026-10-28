Choque de trenes en España deja al menos 64 muertos y 80 heridos

Hay oficinas para que familiares contacten a víctimas. Foto: AFP y Guardia Civil.

Dos trenes chocaron mientras viajaban a alta velocidad en España, lo que ha dejado un saldo de al menos 64 personas muertas y 80 heridas.

Ambos trenes de alta velocidad viajaban a 150 kilómetros al sur de Madrid este miércoles cuando colisionaron cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

#AccidenteFerroviario



🚨 Imágenes de las labores de rescate de los efectivos del #GREIM y de #SeguridadCiudadana y de la evacuación de uno de los heridos por parte del #ServicioAéreo al Hospital 12 de Octubre.



🚔 Además de las unidades destacadas anteriormente, se han… pic.twitter.com/2KeZvGK2hu — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Las autoridades trasladaron a algunos heridos por vía aérea al Hospital 12 de Octubre, ubicado en Madrid.

“Detrás de cada intervención hay profesionales preparados para actuar en los momentos más difíciles”, indicó la Guardia Civil en sus redes sociales.

De forma preliminar, hubo un reporte de alrededor de 31 personas muertas y 80 heridas. Sin embargo, la cifra más reciente es de al menos 64 fallecidos, declaró el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García-Page.



La Guardia Civil informó sobre el despliegue en la zona del personal de Seguridad Ciudadana de Toledo, de las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC), agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Jefatura de Tráfico.

Asimismo, acudieron agentes de seguridad terrestres y aéreos, así como la Policía Judicial y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística.

Piden apoyo de familiares para identificar a víctimas del accidente en Toledo

La Guardia Civil habilitó oficinas para que acudan familiares de primer grado de las víctimas del accidente de trenes en Toledo, España. El objetivo es identificar a las personas desaparecidas y tomar muestras de ADN de los familiares que acudan a las oficinas para agilizar el proceso de identificación.

“Desde la Guardia Civil hacemos un llamamiento a los familiares directos para que acudan lo antes posible a estas dependencias para agilizar la identificación”, indicaron en redes sociales.

#AccidenteFerroviario



La @guardiacivil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario.



El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los… pic.twitter.com/eCVIWIKwzr — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Por su parte, la Embajada de México informó que está habilitado el número 900 101 020, al que las familias se pueden comunicar para saber si uno de sus familiares fue víctima del choque de trenes en España. Asimismo, el Consulado brinda asistencia a través del +34 660 862 625.

“La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Deseamos también una pronta recuperación a todas las personas que han resultado heridas”.

¿Qué dijo el Rey de España?

El Rey de España, Felipe VI, externó su pésame por el choque de trenes ante reporteros, durante su visita a Valencia para asistir al ejercicio militar Grifo.

“Lo primero es lamentar el terrible accidente con, aparentemente, un número elevado de víctimas mortales (…) Quiero transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño, en un momento tan duro, tan difícil” .

Medios locales indicaron que el monarca ajustó su visita para regresar a Madrid, tras enterarse del accidente.

VIDEO | El rey Felipe VI lamenta el "terrible accidente" entre dos trenes ocurrido en Urda (Toledo) y expresa el pésame a los familiares de las personas fallecidas. pic.twitter.com/4Ns1UzSqZr — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

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