San Judas Tadeo y escudería de “Checo” Pérez: estas son las actividades y protestas en la CDMX este 28 de octubre
Se estima una concentración de 100 mil personas en el Templo de San Hipólito.
Un total de 26 protestas y actividades se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles, entre las que figura la fiesta patronal por San Judas Tadeo y el Show Run de la Escudería Cadillac del “Checo” Pérez..
Están programadas cuatro concentraciones; dos citas agendadas; seis rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de este 28 de octubre destaca la fiesta patronal por San Judas Tadeo en la alcaldía Cuauhtémoc y el Show Run de la Escudería Cadillac F1 de “Checo” Pérez, en Paseo de la Reforma, previo al Gran Premio de este fin de semana en la CDMX.
Protestas y actividades en la CDMX este 28 de octubre
Fiesta patronal de San Judas Tadeo
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Templo claretiano de San Hipólito y San Casiano.
- Fecha: Del 23 al 28 de octubre de 2026.
- Aforo: 100,000 personas.
Show Run Escudería Cadillac F1 Ciudad de México “Checo Pérez”
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 10:00 horas.
- Recorrido: Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora.
- Aforo: 100,000 personas.
Alianza Nacional de Jubilados
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Energía, avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte.
- Demanda: Exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel.
- Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, Asociación Nacional de Jubilados, Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera, A.C., Fraternidad de Petroleros de Confianza Jubilados, A.C., Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., y Jubilados Petroleros de Confianza.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 400 personas.
Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Exigen la libertad de todas las personas a quienes consideran injustamente presas y defienden la autonomía y el territorio de los pueblos originarios.
- Actividades: Llevarán a cabo la pinta de una manta colectiva.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 40 personas.
Plataforma 4:20
- Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.
- Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Demanda: Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Colectiva “Micelias”
- Alcaldía: Iztapalapa.
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles.
- Demanda: Recaudarán víveres para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigen la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.
- Aforo: 35 personas.
Citas agendadas para hoy
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez.
- Hora: 11:00 horas y durante el día.
- Lugar 1: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Nuevo León número 210, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
- Demanda: Solicitan apoyos y recursos para el sector agrícola, a fin de fortalecer las actividades productivas del campo y atender las necesidades de los trabajadores agrícolas del estado de Guerrero.
- Aforo: 40 personas.
Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de funcionarios de la alcaldía Iztacalco contra vendedores ambulantes.
- Aforo: 20 personas.
Rodadas ciclistas
Fino MX
- Alcaldía: Benito Juárez.
- Hora: 05:45 horas.
- Lugar: Monte Albán número 25, colonia Narvarte Oriente.
- Destino: Pirámides de Teotihuacán, Texcoco, Estado de México.
- Aforo: 25 personas.
Rueda Libre
- Alcaldía de salida: Iztapalapa.
- Hora: 19:45 horas.
- Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, barrio San Lucas.
- Destino: Casa de los Payasos Terror, Santa Bárbara número 149, colonia San Bartolo Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Aforo: 25 personas.
Libertad en Bici
- Alcaldía: Iztapalapa.
- Hora: 20:15 horas.
- Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto de 1860, colonia Leyes de Reforma.
- Destino: Visita a casas del terror, con fotografías y recorrido.
- Aforo: 25 personas.
Caracoles Biker
- Alcaldía: Coyoacán.
- Hora: 20:30 horas.
- Lugar: Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, a la altura de la Dulcería Karamelo, colonia Parque San Andrés.
- Destino: Calaveras de Tláhuac, Francisco Santiago Borraz, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac.
- Aforo: 30 personas.
Team Taquitos y Husky Bikers
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Torre del Caballito.
- Destino: Por definir.
- Aforo: 25 personas.
Roma Cycling
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Parque México.
- Destino: Nuevo Panteón Jardín, avenida Santa Lucía y avenida San Isidro Alto Lerma, sin número, alcaldía Álvaro Obregón.
- Aforo: 25 personas.
Actividades artísticas
Omar Courtz: “Por si mañana no estoy”
- Alcaldía: Iztacalco.
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Aforo: 20,000 personas.
Jimmy Sea
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Teatro Metropólitan.
- Aforo: 3,165 personas.
Actividades culturales para hoy
Festival de Flores de Cempasúchil
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.
- Fecha: Del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2026.
Celebración de Día de Muertos en Tláhuac
- Alcaldía: Tláhuac.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Pueblos de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitlán, así como la colonia San Miguel.
- Fecha: Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2026.
- Aforo: 10,000 personas.
Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.
- Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
- Aforo: 30,000 personas.
Festividades de Día de Muertos 2026
- Alcaldías: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
- Fecha: Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026.
Medical Expo
- Alcaldía: Benito Juárez.
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 27 al 29 de octubre de 2026.
- Aforo: 2,000 personas.
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan.
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Six Flags México.
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
- Aforo: 15,000 personas.
Paquiliztli: “Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Revolución.
- Fecha: Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026.
- Aforo: 3,000 personas.
Rueda con tu Calaverita: “Recorrido cultural nocturno en Noche de Museos”
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 18:30 horas.
- Lugar de salida: Monumento a la Revolución.
- Destino 1: Museo UNAM, Moneda número 2, colonia Centro Histórico.
- Destino 2: Zócalo capitalino.
- Destino 3: Palacio de la Escuela de Medicina, República de Brasil número 33, colonia Centro.
- Aforo: 80 personas.
Esculturas luminosas monumentales de Día de Muertos
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.
- Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
- Aforo: 5,000 personas.
Actividad deportiva
América vs. Tijuana, Liga MX BBVA, jornada 7
- Alcaldía: Coyoacán.
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Estadio Banorte.
- Aforo: 45,000 personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 28 de octubre.
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