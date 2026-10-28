San Judas Tadeo y escudería de “Checo” Pérez: estas son las actividades y protestas en la CDMX este 28 de octubre

Anticipa tus traslados para evitar tráfico. Foto: Cuartoscuro.

Un total de 26 protestas y actividades se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles, entre las que figura la fiesta patronal por San Judas Tadeo y el Show Run de la Escudería Cadillac del “Checo” Pérez..

Están programadas cuatro concentraciones; dos citas agendadas; seis rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de este 28 de octubre destaca la fiesta patronal por San Judas Tadeo en la alcaldía Cuauhtémoc y el Show Run de la Escudería Cadillac F1 de “Checo” Pérez, en Paseo de la Reforma, previo al Gran Premio de este fin de semana en la CDMX.

Mapa de las principales concentraciones en CDMX este 28 de octubre. Foto: UnoTV.

Protestas y actividades en la CDMX este 28 de octubre

Fiesta patronal de San Judas Tadeo

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Templo claretiano de San Hipólito y San Casiano.

Templo claretiano de San Hipólito y San Casiano. Fecha: Del 23 al 28 de octubre de 2026.

Del 23 al 28 de octubre de 2026. Aforo: 100,000 personas.

Show Run Escudería Cadillac F1 Ciudad de México “Checo Pérez”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Recorrido: Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora. Aforo: 100,000 personas.

Alianza Nacional de Jubilados

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Secretaría de Energía, avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte.

Secretaría de Energía, avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte. Demanda: Exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel.

Exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel. Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, Asociación Nacional de Jubilados, Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera, A.C., Fraternidad de Petroleros de Confianza Jubilados, A.C., Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., y Jubilados Petroleros de Confianza.

Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, Asociación Nacional de Jubilados, Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera, A.C., Fraternidad de Petroleros de Confianza Jubilados, A.C., Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C., y Jubilados Petroleros de Confianza. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 400 personas.

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Exigen la libertad de todas las personas a quienes consideran injustamente presas y defienden la autonomía y el territorio de los pueblos originarios.

Exigen la libertad de todas las personas a quienes consideran injustamente presas y defienden la autonomía y el territorio de los pueblos originarios. Actividades: Llevarán a cabo la pinta de una manta colectiva.

Llevarán a cabo la pinta de una manta colectiva. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 40 personas.

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Demanda: Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Colectiva “Micelias”

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles.

Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles. Demanda: Recaudarán víveres para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigen la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.

Recaudarán víveres para las mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigen la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge. Aforo: 35 personas.

Citas agendadas para hoy

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Cuauhtémoc y Benito Juárez. Hora: 11:00 horas y durante el día.

11:00 horas y durante el día. Lugar 1: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Nuevo León número 210, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Nuevo León número 210, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Lugar 2: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Municipio Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Demanda: Solicitan apoyos y recursos para el sector agrícola, a fin de fortalecer las actividades productivas del campo y atender las necesidades de los trabajadores agrícolas del estado de Guerrero.

Solicitan apoyos y recursos para el sector agrícola, a fin de fortalecer las actividades productivas del campo y atender las necesidades de los trabajadores agrícolas del estado de Guerrero. Aforo: 40 personas.

Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de funcionarios de la alcaldía Iztacalco contra vendedores ambulantes.

Denuncian presunto abuso de autoridad por parte de funcionarios de la alcaldía Iztacalco contra vendedores ambulantes. Aforo: 20 personas.

Rodadas ciclistas

Fino MX

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 05:45 horas.

05:45 horas. Lugar: Monte Albán número 25, colonia Narvarte Oriente.

Monte Albán número 25, colonia Narvarte Oriente. Destino: Pirámides de Teotihuacán, Texcoco, Estado de México.

Pirámides de Teotihuacán, Texcoco, Estado de México. Aforo: 25 personas.

Rueda Libre

Alcaldía de salida: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 19:45 horas.

19:45 horas. Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, barrio San Lucas.

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, barrio San Lucas. Destino: Casa de los Payasos Terror, Santa Bárbara número 149, colonia San Bartolo Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Casa de los Payasos Terror, Santa Bárbara número 149, colonia San Bartolo Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Aforo: 25 personas.

Libertad en Bici

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 20:15 horas.

20:15 horas. Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto de 1860, colonia Leyes de Reforma.

Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto de 1860, colonia Leyes de Reforma. Destino: Visita a casas del terror, con fotografías y recorrido.

Visita a casas del terror, con fotografías y recorrido. Aforo: 25 personas.

Caracoles Biker

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, a la altura de la Dulcería Karamelo, colonia Parque San Andrés.

Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, a la altura de la Dulcería Karamelo, colonia Parque San Andrés. Destino: Calaveras de Tláhuac, Francisco Santiago Borraz, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac.

Calaveras de Tláhuac, Francisco Santiago Borraz, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac. Aforo: 30 personas.

Team Taquitos y Husky Bikers

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 20:45 horas.

20:45 horas. Lugar: Torre del Caballito.

Torre del Caballito. Destino: Por definir.

Por definir. Aforo: 25 personas.

Roma Cycling

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Parque México.

Parque México. Destino: Nuevo Panteón Jardín, avenida Santa Lucía y avenida San Isidro Alto Lerma, sin número, alcaldía Álvaro Obregón.

Nuevo Panteón Jardín, avenida Santa Lucía y avenida San Isidro Alto Lerma, sin número, alcaldía Álvaro Obregón. Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas

Omar Courtz: “Por si mañana no estoy”

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Aforo: 20,000 personas.

Jimmy Sea

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Teatro Metropólitan.

Teatro Metropólitan. Aforo: 3,165 personas.

Actividades culturales para hoy

Festival de Flores de Cempasúchil

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Fecha: Del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Celebración de Día de Muertos en Tláhuac

Alcaldía: Tláhuac.

Tláhuac. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Pueblos de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitlán, así como la colonia San Miguel.

Pueblos de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitlán, así como la colonia San Miguel. Fecha: Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2026.

Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Aforo: 10,000 personas.

Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz.

Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 30,000 personas.

Festividades de Día de Muertos 2026

Alcaldías: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Fecha: Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Medical Expo

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: Del 27 al 29 de octubre de 2026.

Del 27 al 29 de octubre de 2026. Aforo: 2,000 personas.

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Six Flags México.

Six Flags México. Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026. Aforo: 15,000 personas.

Paquiliztli: “Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Fecha: Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Aforo: 3,000 personas.

Rueda con tu Calaverita: “Recorrido cultural nocturno en Noche de Museos”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Lugar de salida: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Destino 1: Museo UNAM, Moneda número 2, colonia Centro Histórico.

Museo UNAM, Moneda número 2, colonia Centro Histórico. Destino 2: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Destino 3: Palacio de la Escuela de Medicina, República de Brasil número 33, colonia Centro.

Palacio de la Escuela de Medicina, República de Brasil número 33, colonia Centro. Aforo: 80 personas.

Esculturas luminosas monumentales de Día de Muertos

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec. Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026. Aforo: 5,000 personas.

Actividad deportiva

América vs. Tijuana, Liga MX BBVA, jornada 7

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Estadio Banorte.

Estadio Banorte. Aforo: 45,000 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 28 de octubre.

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