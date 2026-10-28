Halloween 2026: cómo comprobar dulces sospechosos

Examina todos los dulces que tu hijo reciba en Halloween. Foto: Shutterstock

Miles de niños recorrerán las calles de Estados Unidos el 31 de octubre para pedir sus dulces de Halloween, pero antes de que puedan comerlos, es recomendable que todos los padres y representantes examinen aquellos que luzcan sospechosos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece en sus consejos de seguridad alimentaria para Halloween que ningún niño coma golosinas mientras va de puerta en puerta. En este sentido, lo más seguro es esperar el regreso a casa, colocar todos los duces sobre una superficie iluminada y examinarlos uno por uno.

La clave está en poder detectar posibles señales de manipulación, como los envolotorios ligeramente abiertos, comprobar los ingredientes de cada uno y descartar cualquier producto que pudiera representar un riesgo para la salud del niño y de los propios adultos.

Incluso, la revisión también ayuda a prevenir reacciones alérgicas y accidentes por atragantamiento. En 2024, agentes de la Policía de Austin, en Texas, salvaron a un niño de 4 años de morir por asfixia, luego de ingerir un caramelo.

¿Cómo comprobar si un dulce de Halloween es sospechoso?

Estas son las principales señales que deben revisar los adultos, presentadas por la FDA y la Academia Estadounidense de Pediatría, para evitar cualquier peligro en Halloween:

Envolturas abiertas o rotas : descarta los dulces cuyo empaque esté rasgado, perforado, abierto o tenga partes que parezcan manipuladas.

: descarta los dulces cuyo empaque esté rasgado, perforado, abierto o tenga partes que parezcan manipuladas. Pequeños agujeros : comprueba si hay perforaciones diminutas que no correspondan al diseño original del envoltorio.

: comprueba si hay perforaciones diminutas que no correspondan al diseño original del envoltorio. Cambios de color o apariencia : evita consumir productos con manchas extrañas, decoloración, moho u otras alteraciones que no correspondan a su aspecto habitual.

: evita consumir productos con manchas extrañas, decoloración, moho u otras alteraciones que no correspondan a su aspecto habitual. Sellos de seguridad dañados : si el producto cuenta con un sello de fábrica y parece roto, ausente o alterado, no lo consumas.

: si el producto cuenta con un sello de fábrica y parece roto, ausente o alterado, no lo consumas. Objetos o sustancias desconocidas: si observas partículas, materiales extraños o algo incrustado en el dulce, sepáralo y evita manipular su contenido.

Los expertos insisten que cualquier caramelo que esté suelto o sea casero, por ejemplo los minicupcakes, deben descartarse de inmediato si provienen de personas desconocidas.

Adicionalmente, comprueba si los dulces contienen cacahuates, frutos secos, leche, huevo, trigo, soya u otros ingredientes que puedan provocar una reacción. Si la etiqueta no está disponible, resulta ilegible o no permite identificar los componentes, deséchalo.

A principios de septiembre, la FDA informó sobre el retiro de los “Halloween Chocolatey Eyeballs”, unos chocolates con forma de ojo, debido a que contenían ingredientes derivados de la leche que no aparecen en la etiqueta.

Asimismo, Poison Control, centro de asesoramiento ante intoxicaciones de Estados Unidos, apunta que los padres no deben recurrir a pruebas caseras que vayan más allá de lo visual, incluyendo radiografías, aclarando que no permiten observar algo distinto. En este sentido, solo deben regirse a las recomendaciones de la FDA.

Lo que debes hacer si encuentras un dulce sospechoso

Si una golosina presenta señales de manipulación, no se la des al niño ni intentes comprobar su seguridad probándola. Lo más saludable es separarla del resto y desecharla. Sin embargo, hay otros pasos que puedes seguir para contribuir con la comunidad:

Conserva el empaque: si puedes hacerlo sin exponerte a un posible peligro, guarda el envoltorio y el producto por separado en un recipiente cerrado. No lo limpies ni alteres las posibles evidencias.

si puedes hacerlo sin exponerte a un posible peligro, guarda el envoltorio y el producto por separado en un recipiente cerrado. No lo limpies ni alteres las posibles evidencias. Documenta lo ocurrido: toma fotografías de la envoltura, las etiquetas y cualquier anomalía visible. Anota dónde y cuándo recibió el menor el dulce.

toma fotografías de la envoltura, las etiquetas y cualquier anomalía visible. Anota dónde y cuándo recibió el menor el dulce. Contacta a las autoridades: si sospechas que alguien alteró deliberadamente la golosina, comunícate con la policía local para informar de lo sucedido y sigue sus instrucciones. No publiques acusaciones sin verificar.

Si el niño ya comió el dulce y sospechas que pudo estar contaminado o contener una sustancia peligrosa, no esperes a que aparezcan síntomas. Llama a Poison Control al 1-800-222-1222 para recibir orientación gratuita y rápida.

En caso de que el menor presente dificultad para respirar, convulsiones, pierda el conocimiento o no pueda despertarse, llama al 911 de inmediato. No provoques el vómito ni administres remedios caseros sin indicaciones de un profesional.

La prevención frente a los dulces sospechosos de Halloween comienza antes de que los niños salgan de casa. La FDA recomienda ofrecerles una comida o merienda para evitar que quieran comer las golosinas durante el recorrido y los adultos también deben acompañarlos (al menos estar cerca) para revisar los resultados de cada visita a las casas.

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