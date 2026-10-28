Las de hoy | 28 de octubre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 28 de octubre de 2026
- El Universal: Clan Taddei extendió red de corrupción a 13 estados
Al menos a 13 Organismos Locales Electorales llegaron funcionarios que, desde puestos clave, impulsaron contratos para empresas del consorcio de José Alfredo Hernández, a través de concursos simulados.
- Reforma: Llaman a cuentas a contralor de Taddei
Acusan en INE abuso de atribuciones, cohecho, peculado y lavado de dinero.
- Milenio Diario: Cancelan contratos en el INE y proceden a limpia de “Taddeos”
Blanca Cruz, presidenta provisional, ordena revisión a todos los perfiles nombrados por Guadalupe Taddei después de la renuncia de tres directores; Morena justifica los “superpoderes” que le había otorgado.
- La Jornada: Bolsonaro huye a EU; vergonzosa fuga: Lula
Investigan al derechista por lavado.
- Excélsior: Arranca limpia en el INE tras la salida de Taddei
Renunciaron los titulares de Recursos Materiales y Servicios, Igualdad de Género y Servicios de Informática del instituto, vinculados al contratista Alfredo Hernández.
- El Financiero: Crece exportación de México 38% y liga 8 meses a doble dígito
En septiembre, la manufactura no automotriz se elevó 53% anual dada la demanda de EU por equipo de cómputo.
- El Economista: El valor de las exportaciones en enero-septiembre, al alza y con nivel récord
Aumentaron 30.3% a 627 mil 194 mdd.
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