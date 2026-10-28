Las de hoy | 28 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 28 de octubre de 2026

El Universal : Clan Taddei extendió red de corrupción a 13 estados

Al menos a 13 Organismos Locales Electorales llegaron funcionarios que, desde puestos clave, impulsaron contratos para empresas del consorcio de José Alfredo Hernández, a través de concursos simulados.

: Clan Taddei extendió red de corrupción a 13 estados Al menos a 13 Organismos Locales Electorales llegaron funcionarios que, desde puestos clave, impulsaron contratos para empresas del consorcio de José Alfredo Hernández, a través de concursos simulados. Reforma : Llaman a cuentas a contralor de Taddei

Acusan en INE abuso de atribuciones, cohecho, peculado y lavado de dinero.

: Llaman a cuentas a contralor de Taddei Acusan en INE abuso de atribuciones, cohecho, peculado y lavado de dinero. Milenio Diario : Cancelan contratos en el INE y proceden a limpia de “Taddeos”

Blanca Cruz, presidenta provisional, ordena revisión a todos los perfiles nombrados por Guadalupe Taddei después de la renuncia de tres directores; Morena justifica los “superpoderes” que le había otorgado.

: Cancelan contratos en el INE y proceden a limpia de “Taddeos” Blanca Cruz, presidenta provisional, ordena revisión a todos los perfiles nombrados por Guadalupe Taddei después de la renuncia de tres directores; Morena justifica los “superpoderes” que le había otorgado. La Jornada : Bolsonaro huye a EU; vergonzosa fuga: Lula

Investigan al derechista por lavado.

: Bolsonaro huye a EU; vergonzosa fuga: Lula Investigan al derechista por lavado. Excélsior : Arranca limpia en el INE tras la salida de Taddei

Renunciaron los titulares de Recursos Materiales y Servicios, Igualdad de Género y Servicios de Informática del instituto, vinculados al contratista Alfredo Hernández.

: Arranca limpia en el INE tras la salida de Taddei Renunciaron los titulares de Recursos Materiales y Servicios, Igualdad de Género y Servicios de Informática del instituto, vinculados al contratista Alfredo Hernández. El Financiero : Crece exportación de México 38% y liga 8 meses a doble dígito

En septiembre, la manufactura no automotriz se elevó 53% anual dada la demanda de EU por equipo de cómputo.

: Crece exportación de México 38% y liga 8 meses a doble dígito En septiembre, la manufactura no automotriz se elevó 53% anual dada la demanda de EU por equipo de cómputo. El Economista: El valor de las exportaciones en enero-septiembre, al alza y con nivel récord

Aumentaron 30.3% a 627 mil 194 mdd.

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