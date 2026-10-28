García Harfuch reporta muerte de “Chuy Peñuelas” en Sinaloa; EE. UU. ofrecía 5 mdd por él

Imagen: @OHarfuch

Un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en Sinaloa, dejó dos personas muertas tras un enfrentamiento con integrantes de una célula criminal, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el funcionario, una de las personas fallecidas sería Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como uno de los operadores del Cártel de Guasave. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

En una publicación en X, García Harfuch detalló que el personal naval fue agredido durante el operativo y repelió el ataque. La identificación de González Peñuelas fue presentada por el funcionario, quien indicó que correspondía a la información disponible hasta el momento.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal… pic.twitter.com/03vxvnfVfN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

¿Qué pasó en el operativo de la Marina en Sinaloa?

Según el reporte de García Harfuch, personal de la Semar realizó el operativo como parte de las acciones para reforzar la seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa.

Durante la intervención, integrantes de una célula criminal agredieron al personal naval, que respondió al ataque.

El enfrentamiento dejó dos personas sin vida, una de ellas identificada preliminarmente como Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”.

El funcionario no precisó en la publicación la identidad de la segunda persona fallecida.

Personal naval de la @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, repelió una agresión armada en inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, #Sinaloa.



Esta acción derivó de trabajos de inteligencia naval y como resultado se aseguraron 4 vehículos con reporte de robo, 3 armas largas,… pic.twitter.com/kHIqloKUnU — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 28, 2026

¿Quién era Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”?

González Peñuelas era uno de los operadores del Cártel de Guasave.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto o condena, de acuerdo con el cartel difundido por autoridades estadounidenses.

El anuncio de recompensa lo identificaba con el nombre de Jesús González-Peñuelas, también conocido como “Chuy González”, y lo relacionaba con presuntos delitos de fabricación, distribución e importación de cocaína y heroína a Estados Unidos.

¿Qué aseguró la Marina durante el operativo?

Como resultado de la intervención, la Secretaría de Marina aseguró:

Cuatro vehículos con reporte de robo.

Tres armas largas.

Cargadores.

Municiones.

Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes.

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