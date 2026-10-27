Localizan con vida al sacerdote Clemente Morales Topete, desaparecido en Culiacán

Clemente Morales Topete fue localizado. Foto: CEBP Sinaloa

El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida este martes 27 de octubre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó la noticia.

Localizan a sacerdote desaparecido en Culiacán

La SSP de Sinaloa emitió un comunicado para informar que Clemente Morales Topete fue localizado sano y salvo, en Culiacán. El comunicado no ofrece más detalles al respecto, ni menciona si fue víctima de algún delito.

Las autoridades del estado acudieron a la parroquia ubicada en la colonia La Campiña, donde el sacerdote ofrece sus servicios, para dar seguimiento a las acciones de seguridad e investigación correspondientes.

¿Qué pasó con el sacerdote Clemente Morales Topete?

El pasado fin de semana desapareció el sacerdote Clemente Morales Topete en la ciudad de Culiacán. La ficha de búsqueda menciona que lo vieron por última vez en el fraccionamiento Montebello, tras acudir a una consulta médica en dicha colonia.

Al darse a conocer la noticia, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad con el obispo de Culiacán y la comunidad de la parroquia de Cristo Resucitado.

“Como iglesia nos unimos a los esfuerzos para favorecer su pronta recuperación. Pedimos a las autoridades correspondientes que cumplan con su deber y colaboren en la pronta localización del Padre Clemente”, publicó el CEM en un comunicado

Los feligreses de la parroquia de Cristo Resucitado se mostraron preocupados por la desaparición del padre Clemente y se manifestaron ayer lunes en el Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir su localización.

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