Senasica descarta fiebre aftosa en becerro inspeccionado en Sonora

Descartan fiebre aftosa en México. Foto: Senasica

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) descartó la presencia de fiebre aftosa en México tras analizar el caso de un becerro inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora. Los estudios de laboratorio confirmaron que el animal tenía estomatitis papular bovina, una enfermedad que no representa un riesgo mayor para la salud animal.

El caso activó los protocolos sanitarios debido a que el bovino presentaba aftas en la boca, lesiones que pueden confundirse con los signos de otras enfermedades vesiculares de importancia cuarentenaria. Por ello, personal especializado tomó muestras para determinar la causa y descartar la presencia de fiebre aftosa.

Senasica descarta fiebre aftosa en Sonora

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que las muestras fueron analizadas en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, ubicado en la Ciudad de México. El resultado confirmó la presencia del virus de la estomatitis papular bovina.

De acuerdo con AGRICULTURA, el diagnóstico se obtuvo en menos de 24 horas. Con ello, las autoridades descartaron que el caso correspondiera a fiebre aftosa, una enfermedad que requiere atención inmediata por su impacto potencial en la ganadería.

¿Qué es la estomatitis papular bovina?

La estomatitis papular bovina es una enfermedad viral que afecta al ganado y puede provocar lesiones en la boca. Su presencia puede generar signos clínicos similares a los de otras enfermedades vesiculares, por lo que es necesario realizar pruebas de laboratorio para identificarla.

Aunque el resultado descartó la fiebre aftosa en este caso, las autoridades mantienen los procedimientos de vigilancia para detectar oportunamente cualquier enfermedad que pueda representar una amenaza para la sanidad animal.

México mantiene vigilancia contra la fiebre aftosa

AGRICULTURA y el Senasica, a través de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), mantienen una vigilancia epidemiológica permanente.

La colaboración permite atender de inmediato los reportes de posibles enfermedades vesiculares y realizar los análisis necesarios para confirmar o descartar su presencia.

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