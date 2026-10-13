Enfermera del IMSS en Ciudad Obregón denuncia que heces fecales caen en las cunas de los recién nacidos

Denuncia sobre condiciones en el IMSS. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cinthia Medina, enfermera del IMSS en Ciudad Obregón, denunció la precariedad con la que trabaja el personal médico y las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones. De acuerdo con su testimonio, las tuberías están en mal estado y caen heces fecales en las cunas de los recién nacidos.

🚨 “Estamos hartos de trabajar así”: enfermera exhibe carencias en el IMSS



Cinthia Medina, enfermera general del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, denunció las condiciones sanitarias y laborales que enfrenta el personal.



Aseguró que aguas residuales y heces fecales han llegado… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2026

Denuncian malas condiciones en instalaciones del IMSS en Ciudad Obregón

La enfermera Cinthia Medina unió su voz a las protestas de los trabajadores del sector salud a nivel nacional y exhibió las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del IMSS en Ciudad Obregón.

Una de las principales carencias es la falta de aire acondicionado en las salas donde se atiende a los pacientes, además, las tuberías se encuentran chorreando “quien sabe que cosa”.

“Heces fecales cayendo encima de las canas de los niños ¿y qué pasa con esos niños? se enferman, ¿y a quien le echan la culpa? al personal, a los médicos, a las enfermeros”, mencionó

Falta de insumos y de personal en IMSS de Ciudad Obregón

Otro problema que enfrentan los trabajadores del IMSS en Sonora es la falta de insumos; en muchas ocasiones el personal médico se ve obligado a comprar el material con su propio dinero “a veces ni paracetamol tenemos”, expresó.

“Faltan insumos, falta todo. Los familiares a quien regañan, no regañan a los directivos, no regañan al sindicato que nos gestiona, regañan a la enfermera que está a cargo del paciente”, declaró Cinthia Medina.

De acuerdo con el testimonio de Cinthia Medina, cada médico tiene a su cargo a entre 8 y 12 pacientes, y en días festivos una sola persona atiende un piso completo. “¿Ustedes creen que sus familiares están seguros con esa carga excesiva de trabajo?”

“De toda la vida ha sido insostenible, lo que pasa es que la base ya se cansó. Estamos hartos de trabajar en estas condiciones”, sentenció.

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