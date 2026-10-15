Muere delfín “Moana” en Sonora: Profepa investiga posible desprendimiento de estructura

Operativo en delfinario. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga la muerte del delfín “Moana” que ocurrió en el Delfinario Sonora, ubicado en el municipio de Guaymas. Las autoridades señalan que hay una relación entre el fallecimiento del mamífero y la caída de una estructura.

Profepa investiga muerte de delfín en el Delfinario Sonora

Tras darse a conocer la muerte de “Moana”, elementos de la Profepa acudieron al Delfinario Sonora para realizar tareas de inspección y seguimiento, para determinar las causas que provocaron la muerte del delfín.

Los resultados de la necropsia revelaron un traumatismo cerebral; el reporte también menciona que hay una posible relación de esta lesión con el desprendimiento de una estructura ubicada en el establecimiento.

“Las circunstancias en que habría ocurrido ese hecho se encuentran bajo valoración técnica y jurídica dentro del procedimiento administrativo en curso (…) a fin de determinar si las condiciones de infraestructura, mantenimiento, manejo, atención veterinaria y demás obligaciones aplicables fueron cumplidas adecuadamente”, informó la Profepa en un comunicado.

Autoridades estudian estado de salud de los delfines en el Delfinario Sonora

La Profepa también da seguimiento a las condiciones de salud de los demás delfines que se encuentran en el Delfinario Sonora; también verificará la atención atención médico-veterinaria que reciben, la alimentación, condiciones de alojamiento, calidad del agua y funcionamiento de los sistemas de soporte de vida.

“La Procuraduría continuará realizando las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte de “Moana” y garantizar condiciones adecuadas para los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano en el establecimiento”.

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